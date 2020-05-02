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Normalleşme AVM’lerde nasıl başlayacak? Alışveriş merkezlerinde koronavirüs kuralları neler olacak?

Alışveriş merkezleri kademeli olarak açılmaya başlayacak. AVM’lerde normalleşmenin nasıl başlayacağı merak ediliyor. Alışveriş merkezlerinde koronavirüs kuralları neler olacak diye soranlar için işte, tüm detaylar…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 12:11
Normalleşme AVM’lerde nasıl başlayacak? Alışveriş merkezlerinde koronavirüs kuralları neler olacak?

Alışveriş merkezleri (AVM) 11 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak açılacak. Kademeli olarak açılacak AVM’ler de Koronavirüs önlemleri alınacak ve sosyal mesafeye dikkat edilecek. Mağazalar, önlemler kapsamında yazılım teknolojisini kullanacak. Yürüyen el bantları, UV ışınları ile sterilize edilecek.  AVM, havalandırma santrallerine takılmak üzere temiz havanın tüm virüs ve bakterilerden arındırılmasını sağlamaya yardımcı olacak cihazlar kuracak.

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko,  Vakko markasının UV ışınlarını kullanacak markalardan birisi olduğunu ifade etti.  Vakko’nun deneme amaçlı Nişantaşı ve Suadiye mağazalarını 6 Mayıs’tan itibaren açacaklarını duyuran Cem Hakko,  bu mağazaların her gün açılmadan önce sadece bazı hastanelerde bulunan “Nano Teknolojik Antimic Sistemi” ile dezenfekte edileceğini söyledi.

Kamera ile uyarı yapılacak

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Deneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, konu ile ilgili açıklamalar yaparak Havelsan’ın salgın sonrası geliştirdiği çok başarılı kameranın olduğunu ve bu cihazın girişte ateş ölçtüğünü, AVM içinde kaç kişi olduğunu saydığını söyledi.  Ayrıca Altaş, bu cihazın sosyal mesafeyi ihlal edenleri uyaracağını ifade etti.  Cihazın AVM’ler için uygun fiyata temin edeceklerini dile getiren Altaş, sinema, çocuk oyun alanı, restoranlar ve spor salonlarının ise kapalı kalacağını ifade duyurdu.

Test amaçlı açılışlar yapılacak

Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Alp Özpamukçu da konu ile ilgili konuşarak perakendecilerin Türkiye çapında cadde mağazalarının açılışına öncelik göstereceklerini söyledi. Özpamukçu, markaların giriş-çıkış prosedürleri çerçevesinde ilk olarak test açılışları yapacaklarını dile getirdi.

Bilim Kurulu’nun tavsiye kararıyla mağazaların yüzde 50’sinin açılma talebinin beklendiğini söyleyen Özpamukçu, “Açılışlar bayram sonrasında yoğunlaşacak. Yasaklı olmayan kategorilerde açılışlar başlayacak. Mayısın ilk 2 haftası yavaş gider, sonuna doğru hızlanır. Bu, ekonominin rahatlaması için gerekli” diye konuştu.

El dedektörü az kullanılacak

Securitas’ın Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu da konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, normal güvenlik önlemlerinin yanı sıra AVM’lerde artık sağlık güvenliğinin sağlanmasına yönelik de hizmet vereceklerini ifade etti. El dedektörünün daha az kullanılacağını söyleyen Kösereisoğlu,

“Girişte görevli güvenlikçilerin hava akımlarından etkilenmemesi için şeffaf bir bölmenin ardından hizmet vermesini amaçlıyoruz. X-ray cihazlarının da bulaşık tutma riski bulunduğu için buralar da sıklıkla dezenfekte edilecek” diye açıkladı.

AVM’lerde alınacak önlemler:

  • AVM ve mağazalar UV ışınları ile dezenfekte edilecek.
  •  Döner kapılar kaldırılacak. İnsanlar tek tek içeri alınacak.
  • İçeri girerken hem kameralar hem de el cihazları ziyaretçilerin ateşlerini ölçecek.
  •  Girişte maske dağıtılacak. Aynı işlem çıkışta da yapılacak.
  •  AVM içerisinde sosyal mesafe kuralını çiğneyenleri akıllı kameralar uyaracak.
  • Mağazalarda dijital deneme alanları oluşturulacak.
  •  Müşteri beğendiği kıyafetin üzerinde nasıl olduğunu denemeden dijital olarak görebilecek.
  • Mağaza içerisinde ve ortak alanlarda belirli patikalar çizilecek ve müşteriler bu hatlar üzerinde ilerleyecek.
  •  Güvenlik görevlileri şeffaf bir bölmenin arkasından hizmet verecek. X-ray cihazları olası bir bulaşmanın önüne geçmek için sürekli dezenfekte edilecek.
  • AVM içerisinde de belirli yerlerde dezenfektan kutuları hazır bulunacak.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 12:11
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