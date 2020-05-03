Normalleşme takvimi belli oldu mu? Normalleşme takvimi nasıl ilerleyecek?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın eğitimde normalleşme konusu üzerine toplanacak. Toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine bir kez daha toplanacak. Kabinenin gündemi eğitimde normalleşme olacak. 4 aşamalı plan oluşturulacak. Plan, toplum sağlığını riske atmadan normalleşmenin yöntemleri incelenecek. Planın ilk aşamasını Ramazan Bayramı öncesi oluşturuyor. İkinci aşama ise Ramazan bayramı sonrasını kapsıyor. Eğitim, ulaşım ve turizmde normalleşme adımları atılacak.

Okulların 1 Haziran’da kademeli olarak başlaması kararlaştırıldı. Liselere Giriş Sınavı ise planlandığı gibi 7 Haziran’da yapılacak.

Tüm güncel iş ilanlarından en yeni teknolojik gelişmelere kadar merak ettiğin haberlere hemen ulaşmak istiyorsan, sen de Haberport mobil uygulamasını indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Google News’te Haberport’a abone ol, günlük haber bildirimlerini anında almaya başla! >>> Haberport Google Haberlere Abone ol!