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Normalleşme takvimi belli oldu mu? Normalleşme takvimi nasıl ilerleyecek?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın toplanacak. Toplantı eğitimde normalleşme ile ilgili olacak. Normalleşme takvimi belli oldu mu? Normalleşme takvimi nasıl ilerleyecek diye araştıranlar için işte, detaylar…

03 Mayıs 2020 Pazar 16:27
Normalleşme takvimi belli oldu mu? Normalleşme takvimi nasıl ilerleyecek?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın eğitimde normalleşme konusu üzerine toplanacak. Toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine bir kez daha toplanacak. Kabinenin gündemi eğitimde normalleşme olacak. 4 aşamalı plan oluşturulacak. Plan, toplum sağlığını riske atmadan normalleşmenin yöntemleri incelenecek. Planın ilk aşamasını Ramazan Bayramı öncesi oluşturuyor. İkinci aşama ise Ramazan bayramı sonrasını kapsıyor. Eğitim, ulaşım ve turizmde normalleşme adımları atılacak.

Okulların 1 Haziran’da kademeli olarak başlaması kararlaştırıldı. Liselere Giriş Sınavı ise planlandığı gibi 7 Haziran’da yapılacak.

 

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Son Güncelleme: 03.05.2020 16:27
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