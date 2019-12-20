Noter masrafları kredi kartı ödemesi ne zaman başlayacak? Noter işlem ücretleri kredi kartı ile ödenir mi?

Noterde gerçekleştirilen işlemlerin masraflarının ödemesinde kredi kartı kullanılamıyor olması vatandaşların çokça şikayet ettiği konulardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok devlet kurumunda ödemelerin kredi kartıyla yapılmasına olanak sağlanırken Noterler Birliği de bu konuda çalışma başlattıklarını belirtmişti.
Noter’de Kredi Kartı Ne Zaman Geçerli Olacak?
Noterde Hangi İşlemler Kredi kartı İle Ödenebilir?
- Evlenme sözleşmesi
- Gayrimenkul satış vaadi sözleşme
- Zilyetlik devri sözleşmesi
- Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi
- Şirket sözleşmesi
- İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi
- Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi
- Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507)
- Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511)
- Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi
- Kira sözleşmesi
- Menkul mallarda hibe sözleşmesi
- Taksim ve ifraz sözleşmesi
- Evlat edinme sözleşmesi
- Temlik
- Taahhütname
- Kefaletname
- Vasiyetname
- Vakıf senedi
- Aile vakfı senedi
- Tanıma senedi
- Muvafakatname
- Sulhname
- Yediemin senedi
- Rehin senedi
- Borç senedi
- Fesihname
- İbraname
- Beyanname
- Şahadetname
- Piyango – Kur’a ve toplantı tutanağı
- Emanetleri saklama tutanağı
- İfade tutanağı
- Tespit tutanağı
- Vekâletname
- Defter onaylanması
- Çevirme
- Önek çıkartma
- İmza sirküleri
- Protesto işleri
- İhbar – ihtaname işleri ve tebliği
- Tescil
Kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde ise komisyon ödenmeyecektir.
Son Güncelleme: 20.12.2019 07:06