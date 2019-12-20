Noter masrafları kredi kartı ödemesi ne zaman başlayacak? Noter işlem ücretleri kredi kartı ile ödenir mi?

Noterde gerçekleştirilen işlemlerin masraflarının ödemesinde kredi kartı kullanılamıyor olması vatandaşların çokça şikayet ettiği konulardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok devlet kurumunda ödemelerin kredi kartıyla yapılmasına olanak sağlanırken Noterler Birliği de bu konuda çalışma başlattıklarını belirtmişti.

Noter’de Kredi Kartı Ne Zaman Geçerli Olacak?

Noterde Hangi İşlemler Kredi kartı İle Ödenebilir?

Evlenme sözleşmesi

Gayrimenkul satış vaadi sözleşme

Zilyetlik devri sözleşmesi

Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi

Şirket sözleşmesi

İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi

Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi

Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507)

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511)

Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi

Kira sözleşmesi

Menkul mallarda hibe sözleşmesi

Taksim ve ifraz sözleşmesi

Evlat edinme sözleşmesi

Temlik

Taahhütname

Kefaletname

Vasiyetname

Vakıf senedi

Aile vakfı senedi

Tanıma senedi

Muvafakatname

Sulhname

Yediemin senedi

Rehin senedi

Borç senedi

Fesihname

İbraname

Beyanname

Şahadetname

Piyango – Kur’a ve toplantı tutanağı

Emanetleri saklama tutanağı

İfade tutanağı

Tespit tutanağı

Vekâletname

Defter onaylanması

Çevirme

Önek çıkartma

İmza sirküleri

Protesto işleri

İhbar – ihtaname işleri ve tebliği

Tescil

1 Ocak 2020 itibariyle vergi, harç gibi ödemelerin ödemesinin kredi ve banka kartlarıyla yapılması adına çalışmalar başlayacak ve düzenleme bittikten sonra ödemeler bu yolla da yapılmaya başlanmış olacak.

Kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde ise komisyon ödenmeyecektir.