İstanbul 15°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111009
ALTIN
281.492
DOLAR
5.9143
STERLİN
7.7088
EURO
6.5669

Noter masrafları kredi kartı ödemesi ne zaman başlayacak? Noter işlem ücretleri kredi kartı ile ödenir mi?

Noter aracılığıyla gerçekleştirilen çok fazla işlem bulunmaktadır. Bu zamana kadar noterden yapılan ödemelerin tamamının nakit şekilde yapılması vatandaşlarda “Noter masrafları kredi kartı ödemesi ne zaman başlayacak?” “Noter işlem ücretleri kredi kartı ile ödenir mi?” sorularını doğurmuştur. İşte yeni düzenleme..

20 Aralık 2019 Cuma 07:06
Noter masrafları kredi kartı ödemesi ne zaman başlayacak? Noter işlem ücretleri kredi kartı ile ödenir mi?

Noterde gerçekleştirilen işlemlerin masraflarının ödemesinde kredi kartı kullanılamıyor olması vatandaşların çokça şikayet ettiği konulardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok devlet kurumunda ödemelerin kredi kartıyla yapılmasına olanak sağlanırken Noterler Birliği de bu konuda çalışma başlattıklarını belirtmişti.

Noter’de Kredi Kartı Ne Zaman Geçerli Olacak?

1 Ocak 2020 itibariyle vergi, harç gibi ödemelerin ödemesinin kredi ve banka kartlarıyla yapılması adına çalışmalar başlayacak ve düzenleme bittikten sonra ödemeler bu yolla da yapılmaya başlanmış olacak.

Noterde Hangi İşlemler Kredi kartı İle Ödenebilir?

  • Evlenme sözleşmesi
  • Gayrimenkul satış vaadi sözleşme
  • Zilyetlik devri sözleşmesi
  • Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi
  • Şirket sözleşmesi
  • İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi
  • Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi
  • Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507)
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511)
  • Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi
  • Kira sözleşmesi
  • Menkul mallarda hibe sözleşmesi
  • Taksim ve ifraz sözleşmesi
  • Evlat edinme sözleşmesi
  • Temlik
  • Taahhütname
  • Kefaletname
  • Vasiyetname
  • Vakıf senedi
  • Aile vakfı senedi
  • Tanıma senedi
  • Muvafakatname
  • Sulhname
  • Yediemin senedi
  • Rehin senedi
  • Borç senedi
  • Fesihname
  • İbraname
  • Beyanname
  • Şahadetname
  • Piyango – Kur’a ve toplantı tutanağı
  • Emanetleri saklama tutanağı
  • İfade tutanağı
  • Tespit tutanağı
  • Vekâletname
  • Defter onaylanması
  • Çevirme
  • Önek çıkartma
  • İmza sirküleri
  • Protesto işleri
  • İhbar – ihtaname işleri ve tebliği
  • Tescil

Kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde ise komisyon ödenmeyecektir.

Son Güncelleme: 20.12.2019 07:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
e-Devlet kullanıcı sayısı açıklandı!
e-Devlet kullanıcı sayısı açıklandı!
Kaymakamlıktan önemli açıklama! Büyükada'da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi
Kaymakamlıktan önemli açıklama! Büyükada'da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi
Mersin'de temizlik işçisi hem oynadı hem temizledi, Sosyal medya yıkıldı
Mersin'de temizlik işçisi hem oynadı hem temizledi, Sosyal medya yıkıldı
Mersin'de helikopter destekli 500 polisli uyuşturucu operasyonu
Mersin'de helikopter destekli 500 polisli uyuşturucu operasyonu
TOKİ 100 bin konut projesinde emekliler listeden çıkarıldı
TOKİ 100 bin konut projesinde emekliler listeden çıkarıldı
Yargıtay'dan yeni karar! Kül tablası artık silah sayılacak
Yargıtay'dan yeni karar! Kül tablası artık silah sayılacak

Popüler Haberler

Ptt rapor parası yattı mı? Edevlet ve ptt online rapor sorgulama işlemleri
Zorunlu trafik sigortası sorgulama nasıl yapılır? Araç sigortam ne zaman bitiyor? Online zorunlu trafik sigortası sorgulama işlemleri
Günlük burç yorumları 21 Aralık 2019 Cumartesi - Astrolojik yıldız falınıza göre bugün nelerle karşılaşacaksınız?
Rapor parası merkeze gönderildi ne demektir, ne anlama geliyor?
Rüyada acı çekmek nedir? Rüyada acı çekmenin anlamı, tabiri
Rüyada ekmek görmek ne demektir? Rüyada ekmek yemenin anlamı, tabiri
Rüyada ekmek görmek ne demektir? Rüyada ekmek yemenin anlamı, tabiri
Rüyada Kur-an okumak ne demektir? Rüyada Kur'an-ı Kerim görmenin anlamı, tabiri
Rüyada yüzük görmek ne demektir? Rüyada yüzük görmenin anlamı, tabiri
Akbank anında kredi başvurusu nasıl yapılır? Akbank anında kredi başvuru şartları
En güzel ve en yeni cuma mesajları, 20 Aralık 2019 resimli cuma mesajları, kısa smsleri
TOKİ 100 bin sosyal konut kampanyasına kaç kişi başvurdu? Toki sosyal konutları 3 günlük başvuru sayısı
Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler nelerdir? Ehliyet randevusu nasıl nerden alınır?
Paralı poşet uygulaması ile ne kadar gelir elde edildi? Paralı poşet uygulaması gelirleri belli oldu
Gelir testi sonucu ne zaman, kaç günde belli olur? Gelir testi sonuç sorgulama ve öğrenme
TOKİ iletişim ve çağrı merkezi müşteri hizmetleri telefon numarası
Dualı cuma mesajları 20 Aralık Cuma Whatsapp resimli cuma hadisleri
Ramo dizisi ne zaman başlayacak?
Cuma Günü ibadetleri nelerdir? 20 Aralık Cuma günü dua, namaz ve zikirleri
Hanife Gürdal kimle evlendi? Hanife Gürdal'ın eşi kimdir?
Kredi kartı alma şatları nelerdir? Bankaların kredi kartı şartları nelerdir? Sigortalı çalışmak gerekiyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.