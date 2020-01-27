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Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme sistemi ve noter ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesi dönemi başlıyor!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül noterliklerde uygulanacak yeni sistem hakkında ayrıntıları açıkladı. Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme sistemi ve noter ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesi dönemi başlıyor! İşte yeni noterlik sistemi hakkındaki tüm detaylar…

27 Ocak 2020 Pazartesi 23:18
Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme sistemi ve noter ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesi dönemi başlıyor!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül noterliklerde yeni bir uygulamaya başlanacağını açıkladı. Bu uygulama kapsamında Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi yeniliğinin getirileceği belirtildi.

Güvenli ödeme sistemi uygulamasına tüm noterlerin geçiş yapacakları ifade edilirken para alışverişlerinde meydana gelebilecek tüm dolandırıcılık ve sahteciliklerin önlenmesi amaçlandığı belirtildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Ankara Hakim Evi içinde organize edilen Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi Tanıtım Toplantısı’na katılarak burada bir konuşmaya imza attı. Noterin adalet sisteminin önemli bir parçası olduğunu dile getiren Adalet Bakanı hukuki işlemlerin belgelendirilmesi ve bu işlemlere ait belgelerin düzenli ve güvenli şekilde muhafaza edilmesi görevinin noterlerin görevi olduğunu anımsattı.

Yeni Uygulama Ne Zaman Başlayacak?

Noterlik işlemlerinde uygulanacak olan yeni sistemin 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren tüm noterlerde başlayacağı ifade edildi. Bu tarihten sonra noterlik işlemlerinde kredi kartlarının kullanılabileceği, vatandaşların yanlarında nakit para gezdirme zorunluluğunun ortadan kalkacağı belirtildi. Diğer yandan noterliklerin de sahtecilik ve dolandırıcılıklara karşı hesaba paranın yatırılmasının kontrol edilmesi sonrasında işlemleri yaparak güvenli bir şekilde işlemleri gerçekleştireceği söylendi.

Abdülhamit Gül Noterlik Çalışmalarını Açıkladı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Noterlik çalışmaları hakkında da bazı açıklamalarda bulundu. Yargı reformu strateji belgesi içinde noterlik sistemi ile ilgili olarak önemli ifadeler kullanan Gül “Noterliklerin görev tanımları yargının iş yükünü azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi önceliklerimiz arasındadır” dedi.

İlerleyen süreçte hukuk fakültelerinden çıkan mezunların istihdam edileceği yeni bir kadro açılarak noter yardımcılığı müessesesinin kurulmasını amaçladıklarını söyleyen Gül, bunun sayesinde noterliklerde sıra mantığı ile değil sınav tekniği ile mesleğe alım yapılacağı ve bir reformu daha gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.

Son Güncelleme: 27.01.2020 23:18
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