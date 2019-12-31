Nüfus kayıt örneği nereden, nasıl alınır? Nüfus kayıt örneği çıkarma bilgileri

Resmi işlemlerin büyük bir bölümü yapılırken vatandaşlardan nüfus kayıt öneği talep edilmektedir. Nüfus kayıt öneği kapsamında vatandaşların kimlik bilgileri yer almaktadır. Vatandaşlar genellikle işlerine yeni başlarken kurumlar tarafından talep edilen bu belgeyi temin etmek için bir arayış içerisine girmektedirler.

Nüfus Kaydı Nasıl Yapılır?

Her Türk vatandaşının ya da Türkiye sınırları içerisinde yaşamakta olan kişilerin belirli bir kayıtları bulunmaktadır. Bu kayıtlarda kimlik numaraları, isim ve soyisim, anne ve baba isimleri, kayıtlı bulunulan bölge ve kişinin sağ olup olmadığı bilgileri yer almaktadır. Nüfus kayıtları genellikle adliyelerde ve sosyal güvenlik kurumlarından talep edilmektedir.

Nüfus Kayıt Önekleri Nereden Temin Edilir?

Daha çok ölüm durumlarında kişilerin ölümünün belgelenmesi için kullanılan nüfus kayıt önekleri farklı alanlarda da gerekli olabilmektedir.

Nüfus kayıt önekleri il ve ilçelerde bulunan valilik ve kaymakamlıklardan temin edilebilmektedir. Kişilerin nüfus cüzdanı ile başvuru yapmaları sonucunda nüfus kayıt belgeleri alabilmeleri mümkün olmaktadır.

Uygulamaya konulan son değişiklikler ile beraber nüfus kayıtları e-devlet sistemi üzerinden de temin edilebilmektedir. E-devlet sistemine giriş yapılması ardından e-hizmetler sekmesine giriş yapılması ve nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü bölümüne tıklanması gereklidir. Yeni sayfa üzerinden nüfus kayıt öneği belgesi sorgulama kısmına gelerek burada sorulan soruların yanıt verilmesi gerekmektedir. Bu soruların da yanıtlanması ardından üzerinde barkod olan bir belgenin çıktısı alınabilmektedir. Bu belge nüfus kayıt öneği olarak kullanılabilmektedir.

Alınan bu belgenin kullanım süresi 1 aydır. 1 ay sonunda yine aynı bölüm üzerinden belgenin çıkarılması mümkün olmaktadır.