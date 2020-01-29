Nusret güncel fiyat listesi- 2020 Nusr-Et fiyatları ne kadar?

Türkiye’den yükselen ve Dünya’nın en çok tercih edilen et restoran zincirlerinden biri haline dönüşen Nusr-et, ünlü müşterileri tarafından ziyaret edilmeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinde adeta bir fenomen olan restoran sahibi Nusret ünlü tuz hareketi ile videolar çekiyor ve milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

Sosyal medya üzerinde de bu kadar çok izlenen Nusret Gökçe’nin restoranlarının bu kadar büyük ilgi görmesi, vatandaşların buradaki lezzetleri denemeye itiyor. Nusr-et lokantalarında sunulan yemeklerin ücretlerini merak eden vatandaşlar bu fiyatları araştırmaya başladılar.

Nusr-et restoranlarının Türkiye ve Dünya’nın pek çok bölgesine yayılmış olan şubeleri aşağıdaki gibi görülüyor.

Etiler,

Ankara,

Bebek,

Bodrum,

Dubai,

Nişantaşı,

Kanyon,

İstinyepark

New York

Mykonos

Doha

Miami

Abu Dhabi

İşte Nusr-et restoranlarında sunulan lezzetler ve güncel ücretleri…