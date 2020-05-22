O kentimizde Mayıs sonu kar yağışı görüldü

Doğa güzellikleri ile tanınan Bolu'da özellikle yüksek kesimlerde,hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber kar yağışı görülmeye başlandı.

O kentimizde Mayıs sonu kar yağışı görüldü
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Ülkemizde doğa güzellikleri ve milli parkları ile tanınan bolu'da yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

HAVA SICAKLIĞI 2 DERECE

Hava sıcaklığının 2 dereceye düştüğü Bolu’nun Aladağlar bölgesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 3 santimetre olduğu, Gölcük Tabiat Parkı ile Kızık Yaylası arasında kalan bölgede seyahat eden vatandaşlar, araçlarını yol kenarına park ederek hatıra fotoğrafı çekti. Aracını durdurarak kar yağışı altında fotoğraf çeken İsa Kaya,yaptığı açıklamada, "Kar yağıyor. Bu mevsimde çok güzel bir manzara. Yaz geldi derken birdenbire kar yağışı geldi." dedi. Ümit Özçakır da bu mevsimde kar yağışının çok görülmediğini ifade ederek "Bugün çok mükemmel. Biz de köye giderken bu havayı yaşamış olduk. Bolu’da hava sıcaklığı birkaç gündür çok yüksekti. Neredeyse 35 dereceleri görmüştük. Bugün de bakacak olursak kar yağıyor." diye konuştu.


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