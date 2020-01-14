Ödenmemiş faturadan kesilen elektrik nasıl tekrar açılır? Elektrik kesme açtırma ücreti faturaya ne kadar yansır?

Yaşamın her noktasında elektrik kullanılmaktadır. Elektriksiz yaşamak günümüz şartlarında neredeyse imkânsızdır. Ancak ödenmeyen faturalar nedeniyle elektrik kesintileri yapılmaktadır.

Elektrik kesintisi neden yapılır?

Elektrik kesintisi borç dışında farklı nedenlerle de yapılmaktadır. Bu nedenler:

Elektrik abonesi olunmaması,

Yeni eve taşınılması,

Borcun ödenmemesi,

Meydana gelen arızalar nedeniyle elektriğin kesilmesi.

Yeni taşınılan evin elektriği nasıl tekrar açılır?

Yeni taşınılmış evlerde genellikle elektrik kesiktir. Eve yeni taşınan kişinin, elektrik aboneliğini üstlerine almaları gerekir. Tekrar taşınma durumunda ise abonelik sonlanacağı için elektrik otomatik olarak kesilmektedir.

Elektrik açma işlemi iki iş günü içerisinde gerçekleştirilmektedir. Taşınmadan önce ilgili kuruma elektrik aboneliği için başvuru yapılması gerekmektedir.

Elektrik aboneliği için gerekli belgeler nelerdir?

T.C kimlik numaralı kimlik belgesi,

Ev sahipleri için tapu kaydı,

Kiracılar için kira sözleşmesi ya da ikametgâh belgesi,

Kiracılar için mülk sahibinin T.C kimlik numarası,

Zorunlu deprem sigortası poliçesi ya da poliçe numarasıyla birlikte poliçe sahibinin T.C kimlik numarası.

Aboneliğin ardından elektrik nasıl açılır?

Yeni bir elektrik aboneliği almak isteyen kişilerin, abonelik işlemleri için gerekli belgeleri hazırlaması gerekir. Elektrik aboneliği için gerekli belgeler:

Elektrik aboneliğini tamamlanmasının ardından, elektrik dağıtım şirketlerine bilgi verilir. Bunun ardından en geç iki iş günü içerisinde elektrik tekrar kullanıma açılmaktadır.

Borcun ödenmemesi nedeniyle kesilen elektrik tekrar nasıl açılır?

Elektrik kesintilerinin en önemli nedenlerinden biri faturaların zamanında ödenmemesidir. Faturanın ödenmemesi halinde kullanıcıya bildirim yapılır. 5 gün içerisinde ödenmeyen faturalar için elektrik kesme işlemi başlayacaktır.

Elektrik kesintisinin yapılmasının ardından borç, gecikme zammı ve açma kapama bedelinin ödenmesi gerekir. Faturanın ödenmesinin ardından elektrik tedarikçileri tekrar gelerek elektrikleri kullanıma açacaktır.

Arıza nedeniyle kesilen elektrik tekrar nasıl açılır?

Elektrik kesintilerinin diğer bir nedeni de meydana gelen arızalardır. Bu elektrik arızası genel olarak tüm mahalleyi etkilemektedir. Elektrik arızası nedeniyle kesinti yaşandığı takdirde ALO 186 elektrik arıza hattının aranması gerekir. Arıza kaydının oluşturulmasının ardından yetkililer en kısa süre içerisinde onarım işlemlerini başlatacaktır.

Elektrik açtırma ücreti ne kadardır?

Elektrik kesintisi meydana geldiğinde, abonelerin açtırma ücreti ödemesi gerekir. Elektrik açtırma ücreti 33,8 TL olarak belirlenmiştir. Abone bu ücreti ilgili yere ödedikten sonra elektrik açma işlemi gerçekleştirilecektir.