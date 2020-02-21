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ODTÜ'lü öğrenciler TGB provokasyonu için rektörlük önünde toplandı

ODTÜ'de TGB'lilerin provokasyonlarına geçit vermeyen ODTÜ öğrencileri rektörlük binasının önünde toplandı. ODTÜ'lü öğrenciler güvenlik güçlerine ‘’Polislerin her durumda kampüse girip provokatörleri korurken bize saldırmaya devam mı edecek?’’ sözleriyle tepki gösterdi.

21 Şubat 2020 Cuma 16:16
ODTÜ'lü öğrenciler TGB provokasyonu için rektörlük önünde toplandı

ODTÜ’de geçtiğimiz gün TGB’lilerin provokasyonlarına geçit vermeyen ODTÜ öğrencileri, kampüse polislerle giren TGB’lilerin provokasyonuna izin vermedi. TGB ve polis okuldan çıkmaktayken, pek çok öğrenci rektörlük binasının önünde toplandı.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri ODTÜ’lü öğrencilerin direnişiyle karşı karşıya kalmıştı. Bu hamleden sonra beyaz bir pikap aracılığıyla okuldan kaçmayı başaran TGB’liler bu kez polis eskortluğu ile okula giriş yaptı. TGB’liler ODTÜ öğrencilerini tehdit etmekteyken, güvenlik güçleri ODTÜ öğrencilerine sert müdahalelerde bulundu. Yemekhanede provokasyon esnasında polisin kullandığı göz yaşartıcı gaz sonucunda çok sayıda öğrencinin etkilendiği belirtiliyor.

ODTÜ’lü öğrencilerden polislere tepki

TGB’nin yemekhanedeki sloganıyla birlikte hızlı bir şekilde kampüse giren polisin nerede beklediği ve nasıl bu kadar hızlı giriş yapabildiğini merak eden öğrenciler ‘’Polislerin her durumda kampüse girip provokatörleri korurken bize saldırmaya devam mı edecek?’’ sözleriyle tepki gösterdi.

Rektörlük önünde bir araya gelen ODTÜ öğrencileri TGB provokasyonlarına, güvenlik güçlerinin TGB’lileri korumasına, ODTÜ’nin ilk atanmış rektörü Verşan Kök’e sert sözlerle yüklendi.

Son Güncelleme: 21.02.2020 16:16
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