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Öfkeli koca dehşeti! Eşinin boğazına bıçak dayayıp yerlerde sürükledi

Antalya'da boşanma aşamasında olduğu eşine tehditler yağdıran öfkeli koca, eşinin boğazına bıçak dayayıp yerlerde sürükledi. İsminin Hüseyin Ç. olduğu öğrenilen şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

20 Nisan 2020 Pazartesi 14:57
Öfkeli koca dehşeti! Eşinin boğazına bıçak dayayıp yerlerde sürükledi

Antalya'da Hüseyin Ç. boşanmak üzere olduğu eşi Feride Ç. (28) ile mezarlık önünde tartışırken birden öfkelendi ve boğazına bıçak dayadı. Eşini bu halde sürükleyerek tehditler savuran Hüseyin Ç., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Antalya'ya bağlı Öuratpaşa ilçesinde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda Andızlı Mezarlık girişinde boşanma aşamasında olan Hüseyin Ç. ve Feride Ç., konuşmaya başladı. Konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Ç., yanında taşıdığı bıçağı çekip, eşinin boğazına dayadı. Genç kadının tehdit edilerek darp edildiğini gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken eşini boğazına bıçak dayanmış halde eşini kolundan çeken Hüseyin Ç., polisin uyarılarını ve ikazlarını dinlemedi.

Eşinin boğazına bıçak dayayıp yerlerde sürükledi

Muratpaşa Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hüseyin Ç.'nin anlık dalgınlığından faydalandı ve elinden bıçağı alarak Feride Ç.'yi kocasının elinden kurtardı. Polise direnmeye devam eden Hüseyin Ç. güçlükle sakinleştirilirken ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülmek için araca bindirilen Hüseyin Ç., “ Ben aylardır ne çekiyorum bilen var mı?” diye bağırdı. 

Dieğr taraftan öfkeli kocasının elinden kurtarılan Feride Ç., ise olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin yaptığı sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. 

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KadınAntalyaManavgatSaldırıBıçaklı Saldırı
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