Öğrenci yardım parası sorgulama işlemleri

Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler bakanlığına bağlı olarak bazı kurumlar öğrenci yardım parası vermektedir. Kişilerin öğrenci yardım parası alabilmesi için muhtaçlık durumunda olması ve eğitimine devam etmesi gerekir. Öğrenci yardım bursları devlet destekli kurumlar ve birçok sosyal yardımlaşma deneği tarafından verilmektedir.

Öğrenci yardım parası veren kurum ve kuruluşlar hangileridir?

Öğrenciler yardım parası almak için bazı şartları yerine getirmelidir. Öğrenci yardım parası veren kurum ve kuruluşlar şunlardır:

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları

Özel vakıf ve denekler

Kredi yurtlar kurumu

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Sosyal hizmetler müdürlüğü

Ticaret kuruluşları

Holding ve şirketler

İlkokul, lise ve üniversiteler

Öğrenci yardım parası başvurusunda hangi belgeler istenir?

Öğrencilerden, yardım parası alabilmeleri için istenen belgeler şu şekildedir:

Öğrenciye ait kimlik belgesi

Öğrenci belgesi

İkametgah kayıt belgesi

Anne ve babanın durumunu gösteren evraklar

Ailenin gelirini belirten maaş bordrosu

Oturulan eve ait kira sözleşmesi ya da tapu belgesi öneği

Kardeş sayısını gösteren belgeler

Kardeşlere ait öğrenci belgeleri

Anne veya babanın vefat ettiğini gösteren ölüm belgeleri

Öğrencinin dönem geçtiğini gösteren belgeler

Öğrenci yardım parası başvuru şartları nelerdir?

Öğrenci yardım parasına başvurusunda bulunacak kişilerin belli şartlara uyması gerekmektedir. Bu şartlar:

Öğrencilerin T.C. vatandaşı olmak.

Örgün olarak ilkokul, ortaokul, lise ya da üniversite eğitimine devam edilmelidir.

Ailenin alık geliri düşük olmak zorundadır.

Kişilerin ve ailelerin üzerine kayıtlı mal ya da farklı bir mülk bulunmamalıdır.

Öğrencilerin düzenli geliri bulunmaması ve SGK’lı çalışılmaması gerekmektedir.

Öğrencilerin eğitimlerini başarıyla devam ettirmesi ve eğitim süreci içerisinde disiplin cezası almaması gerekir.

3 taneden fazla ders bırakan veya sınıf tekrarına düşen öğrenciler, burs alamazlar.

Yüz kızartıcı suçlar sebebiyle soruşturmaya giren veya hüküm cezası alan öğrenciler, yardım parası alamazlar.

Uzaktan eğitim veya açık öğretim öğrencileri için burs ve yardım parası desteği sağlanmamaktadır.

SED öğrenci yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

Öğrencilerin eğitim masraflarını gidermeleri için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım parası vermektedir. Eğitim masraflarını karşılayamayan ve yardıma ihtiyacı olan tüm öğrencilere Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından maaş verilmektedir. SED öğrenci yardımına başvurmak isteyen öğrenciler Bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerine giderek başvuru yapabilir.

Öğrenci yardım parası başvuru sorgulaması nasıl yapılmaktadır?

Öğrenciler başvuru sırasında kurum tarafından istenen evrakları hazırlamalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra detaylı şekilde incelenir ve inceleme sonucunda onaylanırsa aylık olarak ödeme yapılmaya başlanır.

Yardım parası başvurusunda bulunan öğrenciler başvurularını e-devlet sisteminde takip edebilir. Öğrenciler e-devlet sisteminde öğrenci yardım parası sorgulaması yapabilmek için ekranın sağ üst köşesindeki arama çubuğuna ‘SED Öğrenci Yardımı’ yazarak yardım detaylarını öğrenebilirler. Başvurusu onaylanmayan kişilerin ekranında herhangi bir bilgilendirme bulunmaz.

2020 öğrenci yardım parasının özellikleri ve limitleri

Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce öğrencilere verilen, öğrenci yardım parasının detayları şu şekildedir:

Sosyal yardımlaşma müdürlüğünce verilen öğrenci yardımları, maaş olarak verilir. Ailelerin ekonomik durumları değerlendirilir ve dönemsel olarak bu yardımlar yapılır.

Her ailenin en çok 1 defa öğrenci yardımı başvurusunda bulunma hakkı vardır. 1 defa yardım talebinden bulunan aileler bir daha talepte bulunamaz.

Öğrenci yardımı almaya hak kazanan aileler, 6 ayda bir denetlenmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan yardımlar, çocuk yardımı olarak tek bir paket olarak değerlendirilmektedir.

Lise veya üniversite öğrencilerine yapılan en düşük yardım tutarı 456 TL, en yüksek yardım tutarı ise 821 TL’dir.

Öğrenci yardımı olarak verilen ödenekler ailenin diğer masraflarında kullanılamamaktadır. İhtiyaçlarını karşılayamayan aileler, muhtaçlık aylığı için başvuru yapabilirler.

Sosyal yardımlaşma müdürlüğünce verilen yardımlara icra veya haciz nedeniyle el konulamaz.

Okullar tarafından verilen öğrenci burslarının detayları

İlkokul, lise veya üniversitede öğrenim gören ve başarılı olan öğrencilere yardım parası verilmektedir. Okullara tarafından verilen yardım paralarının detayları şu şekildedir:

Öğrencilerin okul giriş sınavında gösterdikleri başarılar ve okulda derece kazanmaları durumlarında burs desteği yapılabilir.

Eğitimine devam eden başarılı öğrencilere dönem başına ortalama 3 – 4 bin TL arasında burs verilmektedir.

İlkokul ve temel lise öğrencilerine ise okullar tarafından dönemlik ortalama 3.680 TL burs verilmektedir.

Ortaokul ve diğer liselerde bulunan öğrencilere de dönem başına 4.280 TL burs verilebilir.

KYK öğrenci kredisi ve karşılıksız burs detayları

Bu yardım sadece üniversite öğrencilerine verilmektedir. Kredi yurtlar kurumunca verilen bu yardımlar geri ödemeli veya geri ödemesiz şekilde verilebilir. KYK kredi ve burs yardımlarının detayları şu şekildedir:

Kredi Yurtlar Kurumu kapsamında, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri desteklenmektedir.

Öğrencilerin tamamının örgün eğitimlerine devam etmesi gerekmektedir.

Şehit ve gazi yakınları veya engelli bireyler, açık öğretim ve uzaktan öğretim üzerinden eğitimlerine devam etmeleri halinde KYK kredisi alabilirler.

KYK kredi ve burs desteklerinden yararlanacak öğrencilerin, düzenli bir geliri bulunmamalı, ailelerin yüksek tutarda geliri bulunmamalıdır.

Ailelerin veya öğrencilerin üzerine kayıtlı herhangi bir mülk bulunmamalıdır.

KYK burs başvurusu yapan ancak burs alamayan öğrenciler, KYK tarafından verilen faizsiz kredi desteğinden yararlanabilir.

KYK kapsamında öğrencilere verilen bursların limitleri:

Ön lisans ve lisans öğrencilerine, en az 470 en fazla 500 TL karşılıksız burs verilmektedir.

Yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere ise 940 TL ile 1000 TL arasında öğrenci yardımı yapılmaktadır.

Doktora eğitimi alan öğrencilere ise 1410 TL ile 1500 TL arasında öğrenci yardımında bulunulmaktadır.

KYK tarafından karşılıksız burs için belirlenen miktarlar geri ödemeli kredi alan öğrenciler içinde geçerlidir.