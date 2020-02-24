Okul Müdürünün odasında tekme tokat kavga!

İstanbul Anavutköy’de bir lisenin müdür odasında bir veli kızı ile tartışan öğrenciyi tekme tokat dövdü. Olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. İddialara göre lise son öğrencisi 2 öğrenci arasında tartışma yaşandı ve tartışmadaki kız öğrencinin babası okula geldi. Ertesi gün tekrardan okula gelen baba öğrencinin kendisine küfür ettiğini ileri sürerek, okul müdürüyle görüşmek istediğini söyledi.

Kavga Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Olayla ilgili okul müdürlüğü tarafından disiplin soruşturması başlatılmasının ardından, kızın babası öğrencinin kızına küfür ettiğini ileri sürerek 17 yaşındaki öğrenciye bir anda saldırdı. 17 yaşındaki öğrenciyi kızın babasının elinden okul müdürü kurtardı.

Velinin saldırmasıyla hafif yaralanan 17 yaşındaki öğrencinin annesi Selda Turan okul idaresi tarafından çağrıldı. Oğlunun darp edildiği görüntüleri izleyen Selda Turan şok yaşadığını söyledi.

Oğlunun savunmasız olduğunu ve okul müdürünün soru sorarken kız öğrencinin velisinin bir anda saldırdığını söyleyen Selda Turan, avukatıyla görüştü ve okuldaki güvenlik kamera kayıtlarını alarak emniyete başvurdu. Olaylar üzerine Selda Turan oğlunu darp eden veli hakkında şikayetçi oldu.