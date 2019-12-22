Ölüm Aylığı tahsis talep formu nedir, nasıl oldurulur?

Sigortaya ilk kez giriş yaptığı tarihe göre emekli olunabilmesi için gereken prim günlerinin sayısını, yaş koşulunu ve sigortalılık süresini tamamlayan kişiler ile anne, baba, eş ya da çocuğu aracılığıyla ölüm aylığı alacak olan kişilerin SGK kapsamında emekli maaşı başvurusunda bulunabilmeleri için “tahsis, talep ve beyan taahhüt belgesi” doldurulmalıdır. Bu belge ile başvuru yapılmadan, başvurular kabul görmemektedir.

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Formu Nasıl Doldurulur?

Maaşa başvuruda bulunan kişilerin sigortalı olmaları halinde bu form üzerindeki “sigortalı” bölümünü doldurmaları gerekmektedir. Hak sahibi birinin ölüm aylığı için başvuruda bulunması halinde burada bulunan sigortalı kısmına ölmüş olan kişinin bilgilerinin yazılması ve hak sahibi bölümüne ise başvuruda bulunan kişinin bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

Tahsis, talep ve beyan formunda yazılması gereken bilgiler aşağıdaki kısımda sıralanmıştır.

TC Kimlik Numarası

Bu bölümde her vatandaşın sahip olduğu 11 haneli kimlik numarasının yazılması gereklidir.

Adı ve Soyadı

Kişinin ismini ve soyismini yazması gereken bölümdür.

Sigortalı Sicil Numarası-Bağkur Numarası- Tahsis Numarası

Bu bölüme SSK’dan emekli olunması halinde 4a sicil numarasının yazılması, Bağkurdan emekli olunması halinde 4b Bağkur sicil numarasının yazılması gerekmektedir.

Hak sahibi olarak başvuru yapılması halinde ölen kişinin emeklilik tahsis numarasının yazılması gerekmektedir.

Tahsis Talep Çeşidi

SGK tarafından ödenen maaşlar gelir ya da aylık olarak nitelendirilmektedir. Bu bağlamda sigortalı olarak ve ilk kez aylığa başvuru yapılması halinde bu bölüme yaşlılık aylığı yazılması gereklidir. Ha sahibi olunması halinde ölüm aylığı yazılması, iş kazası sonucunda iş görmezlik geliri için başvuru yapılması durumunda iş kazası geliri veya sürekli iş göremezlik geliri yazılması gerekmektedir.

Ölen kişinin iş kazası sebebiyle ölmesi halinde iş kazası ölüm geliri, malulen emeklilik için malulen emeklilik yazılması gerekmektedir.

Ölüm Tarihi

Bu bölümde hak sahibi olarak başvuru yapan kişilerin aylığını almak istedikleri kişinin ölüm tarihini yazmaları gerekmektedir.

Ödemelerin Yapılacağı Banka ya da PTT Şubesi

Bu bölümde aylığın alınmak istendiği PTT şubesi ve bankanın belirtilmesi gerekmektedir. İlk maaşlar SGK ile anlaşmalı olan bankalar yatar. Ancak sonrasında istenen bankaya taşınabilmektedir.

Sigortalıya Yakınlığı

Bu bölümde maaşa başvuran kişinin sigortalı olması halinde Sigortalı bölümüne “kendisi” yazması gereklidir. Hak sahibi olunması halinde ise yakınlık derecesini belirten bir ibare yazılmalıdır. Ön: annesi, babası, kardeşi vs…

Ölüm Tahsis Talep Tarihinde Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Var mı?

Bakmakla yükümlü olunan kişi sigortalı veya emeklinin sağlık güvencesinden yararlanan kişileri kapsamına almaktadır. Güvenceden yararlanacak eş, çocuk, anne ya da baba olması halinde bu kısmın evet şeklinde işaretlenmesi gerekmektedir.

Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler İçin Sağlık Yardımı Talebi Var mı?

Bir önceki madde kapsamındaki gibidir. Varsa evet, yoksa hayır işaretlenmelidir.

Ölüm Ya da Malul Kalmasında Üçüncü Kişilerin Kastı Var mı?

Ölüm ya da malul kalma nedeni bünyesinde, farklı kişilerin kusuru bulunuyor ise bu bölümün evet olarak cevaplanması gerekmektedir. Böyle bir durumunda aylıklar üçüncü kişilerden temin edilecektir.

Her Türlü Kazanç ve İrattan Elde Edilen Geliri Asgari Ücretin Net Tutarından Az mı?

Anne ve babaların çocuklarından aylık alabilmeleri için net ortalama gelirlerinin asgari ücretten daha az olması gerekmektedir. Anne ya da baba olarak çocuğun aylığının alınmak istenmesi halinde ve ortalama gelirin asgari ücretten daha az olduğunu gösteren bir belgenin sahibi olunması halinde buraya evet yazılması gerekmektedir.

SSK 4/1-A

Başvuru yapılan aylık dışında 4a SSK bünyesinde alınan farklı bir aylık olması halinde bu aylığın bilgilerinin bu bölüme yazılması gerekmektedir.

Bağkur 4/1 B

Başvuru yapılan aylık dışında 4b Bağkur bünyesinde alınan farklı bir aylık olması halinde bu aylığın bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

TC Emekli Sandığı 4C

Başvuru yapılan aylık dışında emekli sandığı bünyesinde alınan farklı bir aylık olması durumunda bu aylığın bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

Diğer Sandıkları

Başka sandık bünyelerinde alınan aylık olması halinde bu aylıkların bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

Yabancı Ülkelerde Geçen Hizmetler

Türkiye dışında farklı bir ülkede sigortalı olarak çalışılması halinde bu sürelerin borçlanılması durumunun belirtilmesi gerekmektedir.

Adres, Telefon, İmza

Formun son bölümü olan bu bölümde cep telefonu numarasının, e-posta adresinin, ikamet edilen güncel adresin ve imzanın atılması gerekmektedir.

Tahsis Talep Formu Nedir?

Bu form sayesinde sigortalı ile ölen sigortalı kişilerin 18 yaşından büyük hak sahiplerine 5510 sayılı Kanun kapsamında bağlanacak aylıklara ve ödemelere, evlenme yardımı, cenaze masrafı karşılığının SGK bünyesinden alınması için kullanılmaktadır.

Diğer Açıklamalar

Sigortalı kişilerce yapılan tahsis talepleri kapsamında, belgenin hak sahibine ait bilgiler ile 5 ve 7 numaralı alan dışındaki bölümlerin hepsinin doldurulması gerekmektedir. Sigortalı kişiler devamlı iş göremezlik geliri, malullük geliri, yaşlılık aylığı ve yaşlılık toptan ödemesinden hangisini talep ettiklerini 4. Başlıkta belirtmelidirler.

Hak sahipleri tarafından yapılan başvurularda ise 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15 ve 16 numaralı başlıklarda hak sahibi bölümündeki alanların hepsinin yanıtlanması gerekmektedir.

11 numaralı alanda yalnızca ölüm aylığı almak için başvuruda bulunan anne veya babalar cevaplayacaklardır.

Bu belgenin düzenlendiği tarihten evvel hem sigortalıların hem de hak sahiplerinin 1 Ekim 2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanuna, 1 Ekim 2008 tarihinden önce mülga sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçen çalışmaları, bu çalışmalara dayalı şekilde ya da eş, anne ve baba, çocuklardan hak kazanılan gelir ve aylıkları türü ve tahsis numaraları 12,13,14,15 ve 16. Bölümlere yazılmalıdır.

Bu belgenin bağlanması için başvuruda bulunanların 15 yaşından küçük çocuklar dışında 1 fotoğraf ile taleplerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Diğer yandan 18 yaşını henüz tamamlamamış olanlar dışında, lise ve denginde eğitim alması halinde 20 yaşını, yüksek öğretim tamamlaması halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların eğitim kurumunda alacakları öğretim belgeleri ve malul çocuklar için sağlık raporlarının kuruma teslime dilmesi gerekmektedir.

3201 sayılı Kanun kapsamında borçlanarak tahsis talebinde bulunan kişilerin Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini de SGK’ya teslim etmesi gereklidir.

Eşlerinden boşanmalarına karşın, boşandığı eşi ile beraber yaşadıkları tespit edilen kişilerin ve çocuklarının, bağlanmış olan aylıkları kesilmektedir. Bu kişilere verilmiş aylıklar aynen geri alınır.

SGK, bu belge kapsamındaki bilgilerin doğru olup olmadığını herhangi bir zamanda kontrol edebilmektedir. Yanlış bilgilerin verilmesi halinde bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır.