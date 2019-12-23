Ölüm yardımı almak için gerekli belgeler nelerdir? Cenaze yardım parası alma işlemleri

2019 yılı cenaze yardım parası başvurusu yapabilmek için öncelikle hastanelerden alınan ölüm belgesi gerekmektedir. Cenaze yardım parası başvurusu sonucunda ölüm belgesi ile birlikte dilekçe doldurmak sureti ile para teslim edilmektedir. Cenaze yardım parası kapsamında ölüm belgesi ile gerekli formlar ve evraklar tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik merkezine teslim edilmelidir.

Başvuru yapan kişiler hak sahipleri veya hak sahipleri adına vefat eden kişinin diğer akraba veya yakınları olabilmektedir. Cenaze yardım parası sadece hak sahipleri adına ödenmektedir.

Cenaze yardım parası nedir?

Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından vefat etmiş olan kişinin ailesi adına cenaze masraflarının devlet tarafından karşılanmasıdır. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK’ya bağlı tüm sigortalı çalışanların vefat durumunda yararlanılması sağlanmıştır.

Cenaze yarım parası almak için vefat eden kişinin cenaze işlemlerinin tamamlandıktan sonra başvuru yapılmalıdır. Başvuru sırasında ölüm belgesi ve cenaze yardımı dilekçesi ile başvuru yapılarak bu ödenek alınabilir.

Cenaze yardım parası ödemeler;

Emekli olmuş kişinin vefat etmesi durumunda,

Sigortalı olarak çalışan kişinin vefat etmesi durumunda,

Yaşlılık aylığı aldığı dönemde vefat etmesi durumunda,

Sigortalı olarak çalışması sona ermiş olan ve çalıştığı iş yerinden ayrılmasının ardından 1 yıl geçmemiş kişinin vefat etmesi durumunda cenaze yardımı vefat eden kişilerin ailesine yapılmaktadır.

Cenaze yardım parası alınabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

Her başvuruda olduğu gibi cenaze yardım parasında da bazı gerekli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir;

Sürekli iş görmezlik geliri alınırken vefat edilmesi durumunda,

Malullük veya yaşlılık aylığı alınırken vefat edilmesi durumunda,

Meslek hastalığı veya iş kazası sonunda vefat edilmesi durumunda,

Yaşlılık ve ölüm primi bildirmiş iken vefat etmiş olan sigortalılara verilmektedir.

Kendisi için en az 360 gün malullük sonrasında vefat eden sigortalıların geride kalan hak sahiplerine verilmektedir. Cenaze ödeneği 2019 yardım parasını aşabilmek için SGK tarafından belirlenmiş olan kriterlere uyulması zorunludur. Bur şartlardan bir tanesine bile uyum sağlamayan kişilerin başvuruları otomatik olarak reddedilmektedir veya cenaze yardım paraları ödenmemektedir.

Cenaze yardım parası ne kadardır?

Cenaze yardım parasından yararlanmak isteyen bir kişinin gerekli kriterleri yerine getirmesi sonrasında vefatı üzerinde hak sahiplerine Kurum Kurulum Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarife üzerinden cenaze yardım parası ödemesi yapılmaktadır. 2019 yılı için geçerli yardımlar şu şekildedir;

2016 yılı için ödenen cenaze yardım parası 489 TL’dir.

2017 yılı için ödenen cenaze yardım parası 531 TL’dir.

2018 yılı için ödenen cenaze yardım parası 595 TL TL’dir.

2109 yılında ödenen cenaze yardım 715 TL’dir.

Cenaze yardım parası nereden tahsis edilir?

Cenaze yardımı parası başvurular sonucunda hak kazanan kişilere PTT aracılığı ile aktarılmaktadır. Cenaze yardım parası ödemeleri alım süreleri genellikle 1 ay içerisinde yapılmaktadır. Ölüm belgesi ve gerekli evraklar ile yapılan başvuruları takip eden 30 günlük süreç içerisinde yardımlar hak sahiplerinin alacağı tutar PTT’ye yatırılmaktadır.

Bazı durumlarda kurumlarda ki yoğunluk ve sistemlerde ki arızalardan dolayı 30 günlük süreç uzayabilmektedir. Bu nedenle E-Devlet ölüm yardımı sayfası sayesinde online yardım ödemesi sorgulaması yaparak gecikme durumlarından ve diğer tüm merak edilenlere ulaşılabilmektedir.

Cenaze yardım parası sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Cenaze yardım parası sorgulama işlemleri 2019 yılı içerisinde E-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sisteme giriş yapılarak gerekli adımlar izlendiğinde yardımın yatırılıp yatırılmadığı öğrenilebilir. E-Devlet’i olmayan vatandaşlar en yakın PTT şubesine giderek şifrelerini alabilirler.

Cenaze yardım parasında hak sahipleri kimlerdir?

Ölüm yardımı parası başvurularında hak sahibi olarak öncelik eşe verilmektedir. Evli olarak vefat eden kişilerin ilk hak sahipleri eşleridir. Evli olan ancak vefat ettiğinde eşi de vefat etmiş olan kişilerin ise hak sahipleri çocuklarıdır. Çocukları olmaması durumunda ise hak sahipliği anne ve babaya geçmektedir. Anne babaları da yok ise hak sahibi kişinin kardeşlerine verilmektedir.

Başvuruları zorunlu olarak hak sahiplerinin yapmasına gerek yoktur. Hak sahibi eşi olan bir kişi vefat ettiğinde anne babası tarafından başvuru yapılırsa ölüm yardımı parası hak sahibi olan eşe verilir.

Ölüm aylığı ile ölüm parası arasında ki fark nedir?

Ölüm aylığı vefat eden sigortalı çalışanların hak sahiplerine 5 yıl boyunca ödenen yardımdır. Ölü aylıkları hak sahiplerine 5 yıl boyunca her ay ödenmektedir. Ölüm yardımı ise vefat eden sigortalı çalışanın hak sahiplerine cenaze işlemleri sonrasında bir kerelik verilen yardım parasıdır. Ölüm yardımı hak sahiplerine sadece bir defa verilmektedir.

Ölüm yardımı ve ölüm aylığı sıkça karıştırılan iki konudur. Ölüm yardımında başvuru yapıldığı gibi ölüm aylığında da başvuru yapılması gerekir. Ölüm yardımı almak için başvuru yapan kişilerden cenaze masraflarına dair fatura bilgisi istenmektedir. Ölüm parası yardımı yanında hak sahibi olarak vefat eden sigortalı çalışanın eşi ve çocukları ölüm aylığı başvurusunu yapabilmektedirler.

Devlet memurları ölüm yardımı nasıl yapılır?

Devlet memuru olan bir vatandaşın yurt dışında vefat etmesi durumunda cenaze nakli masrafları ve diğer tüm masraflar çalıştığı kurum tarafından karşılanmak zorundadır. Yurt sınırları içinde vefat edilmesi durumunda ise cenaze masrafları karşılanmaz. Ancak cenaze işlemleri için harcanan paraya ek olarak ödenek almak için başvuru yapılabilmektedir.

Memur ölüm yardımı adı ile başvuru yapılması durumunda ödenek almak mümkündür. Devlet memurunun yakınları tarafından başvuru yapıldığı takdirde kurum en kısa sürede yardım ödeneğini hak sahiplerine vermek zorundadır. Anne ve babası vefat eden memurların ölüm yardımı alma şansı yoktur. Ancak memur olmayan eşin vefatı durumunda ölüm yardımı yapılabilmektedir.