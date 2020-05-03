Ömer Döngeloğlu hastanedeki eşi ve çocuklarının durumu nasıl?

3 Mayıs 2020 Pazar günü korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti. 52 yaşında olan Döngeloğlu’nun korona virüs testi pozitif çıkmıştı ve bir süredir hastanede tedavi altındaydı. Ömer Döngeloğlu’nun giderek durumunun ağırlaştığı ve kurtarılamadığı açıklandı. Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti. Eşi ve çocukları da korona virüs tedavisi görmektedir.

Ömer Döngeloğlu Durumunun İyi Olduğunu Söylemişti

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu Kanal 7 ekranlarında iftar ve sahur programlarına da çıkarak büyük beğeni kazanan bir isimdi. Korona virüs testi pozitif çıkan Ömer Döngeloğlu Başakşehir Hastanesine kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Sosyal medya hesabından da korona virüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Ömer Döngeloğlu durumunun iyi olduğunu da arkadaşı vasıtasıyla belirtmişti.

Radyo TV Program Yapımcısı Niyazi Gedik, Ömer Döngeloğlu’nun durumunun iyi olduğunu ve hafif bir hastalık geçirdiğini belirtmiş ve diğer haberlere itibar edilmemesini rica etmişti. Bir süredir tedavi gören Ömer Döngeloğlu’nun durumu giderek ağırlaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Maalesef 52 yaşındaki Ömer Döngeloğlu korona virüsüne yenik düştü ve hayatını kaybetti.

Sosyal Medya’da Taziyeler Yağdı

Siyaset insanları sosyal medyada Ömer Döngeloğlu’nun vefatına çok üzüldüklerini belirtti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül resmi twitter hesabında “İnna lillahi ve inna ileyhi raciûn. Ömer Döngeloğlu Hoca, tedavi gördüğü hastanede rahmet-i Rahman’a kavuşmuş. İyi bilirdik, iyilerden bilirdik. Mekanı cennet olsun.”yazısını paylaşarak taziyede bulundu.

Bir diğer mesaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi twitter hesabında şu yazıyı paylaştı:

“Bir süredir korona virüs tedavisi gören, ömrünü İslam’ı öğretmeye, anlatmaya adamış ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Değerli hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.” Duyduğu üzüntüyü dile getiren Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Döngeloğlu’nun oğlu Muhammed Döngeloğlu’nu aradı ve telefon görüşmesi ile taziyelerini bildirdi. Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Döngeloğlu ile görüşmesinde ailesine ve sevdiklerine başsağlığı dilediğini söyledi.

Ömer Döngeloğlu’nun Ailesi Ne Durumda? Hastanedeler Mi? Durumları Nasıl?

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesinin de korona virüs testinin pozitif çıktığı ve hatta eşinin de hayatını kaybettiğine dair bir takım haberler çıkmıştı. Eşinin hayatta olduğunu Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu dile getirdi. Bu haberin asılsız olduğunu belirtti. Ömer Döngeloğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından ailesinin durumu da merak konusu oldu.

Ömer Döngeloğlu’nun çocuklarının korona virüs testlerinin de pozitif çıktığı bilinmektedir. Tedavi altında oldukları ve yakın bir zamanda taburcu edilecekleri bilinmektedir.

Ömer Döngeloğlu’nun Son Açıklaması

Ömer Döngeloğlu’nun Cenazesi

Ramazan ayının başlarında intenet üzerinden gerçekleştirdiği sohbette Ramazan ayının bu sene ağır imtihan olacağını belirtmişti. Ömer Döngeloğlu’nun ekranlarda söylediği son söz bu oldu ve korona virüs nedeniyle hayata veda etti.

Korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Ömer Döngeloğlu bir süredir tedavi görüyordu. Ömer Döngeloğlu’nun durumu giderek ağırlaştı ve bugün hayatını kaybetti. Cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı ve aynı gün içerisinde Edinekapı Şehitliğine defni gerçekleşti.

Ömer Döngeloğlu Kimdir?

1968 yılında Tokat’ın Zile ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokulu Zile Altınyurt İlkokulunda bitirmiştir. Ortaokulu da Zile’de bitiren Ömer Döngeloğlu, Zile İmam Hatip Lisesinden mezun olmuştur. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirmiştir. 1986 ile 1996 yılları arasında Tokat’a gitmiş ve burada İmamlık ve Hatiplik yapmıştır. Kamu görevlisi olarak uzun yıllar çalışan Ömer Döngeloğlu çeşitli idari görevlerde de yer almıştır. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi konuları ile ilgili yıllarca araştırma yapmış, konuyu incelemiş ve gezilere de çıkmıştır. Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve beş çocuk babası olan Ömer Döngeloğlu 3 Mart 2020 tarihinde korona virüs nedeniyle hayata veda etmiştir.

Ömer Döngeloğlu’nun Eserleri

-Peygamberin İzinde

-Allah’a Adanmış hayatlar

-Yeryüzünün yıldızları

-Sözün Miracı; DUA

-Allah Resulünü görenler

-Peygamberimizin Dostları

-Mus’ab bin Umeyr