Ordu yaylaları Mayıs ayında beyazla kaplandı

Ordu’ya bağlı Kabadüz ilçesinde buluna Çambaşı Yaylası'na kar yağdı. Mayıs ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde yüksek kesinler yağan karla beyaza kaplandı.

Ordu yaylaları Mayıs ayında beyazla kaplandı
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Mayıs ayını bitirmeye az bir zaman kala Ordu'nun yüksek kesimleri kar keyfi yaşadı. Merkeze bağlı Kabadüz ilçesi Çambaşı yaylasında yağan kar oradaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Ordu yaylaları Mayıs ayında beyazla kaplandı

Geçtiğimiz hafta bazı bölgelerde yaşanan yüksek hava sıcaklıkları sobrasında Ordu'dan kar haberi geldi. Yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla Çambaşı yaylası beyaza bürünürken yöre halkı hem yapan karın keyfini yaşadı hem de bu tarihte yağan karı fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Ordu yaylaları Mayıs ayında beyazla kaplandı

2 bin metre rakımlı Çambaşı yaylasındad gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında yaylalara çıkan vatandaşlar oradan çektikleri video ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Yaylada yaşayan yöre halkından Tayfur Kuvan "Böyle bir durumla ilk kez karşılaştık. Mayıs ayının son günlerindeyiz Haziran'a girmeye bir hafta kaldı. Bu aylarda yaylada ilk kez kar görüyoruz, şaşkınız" diye konuştu.
 


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