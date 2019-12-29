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ÖSYM Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS/7 tercih sonuçlarını tamamlayan sağlık personeli adayları sabırsızlıkla yaptıkları tercihlerin sonuçlarının açıklanmasını beklerken, geçtiğimiz günlerde ÖSYM Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlının belirlediği sözleşmeli kadrolarda çalışmak için tercih yapmış kişiler, açıklanan sonuçlara nasıl bakacaklarını merak etmekte. İşte merak edilen tüm konular haberimizde.

29 Aralık 2019 Pazar 18:15
ÖSYM Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık bakanlığının tarafından yapılan, sözleşmeli pozisyonlarda çalışma sınavının yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin resmi intenet sitesinde açıklandı.

Sözleşmeli sağlık personeli sonuçları açıklandı

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ SONUÇLARI

Twitter üzerinden yapılan bildiriye göre Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımında 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme (KPSS-2019/7) işlemleri yapıldı. Tercihlerini yapmış olan adaylar, tercih sonuçlarına ÖSYM’nin resmi https://sonuc.osym.gov.tr intenet sitesine girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini yazdıktan sonra bakabilmeleri mümkündür.

Yapılan açıklamada, kontenjanlara ek olarak 830 ortaöğretim, 3 bin 172 ön lisans ve 4 bin 843 lisans programları dahil olmak üzere toplamda 8 bin 845 personelin yerleşmesi sağlandı.

Son Güncelleme: 29.12.2019 18:15
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