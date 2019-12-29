ÖSYM Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık bakanlığının tarafından yapılan, sözleşmeli pozisyonlarda çalışma sınavının yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin resmi intenet sitesinde açıklandı.

Twitter üzerinden yapılan bildiriye göre Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımında 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme (KPSS-2019/7) işlemleri yapıldı. Tercihlerini yapmış olan adaylar, tercih sonuçlarına ÖSYM’nin resmi https://sonuc.osym.gov.tr intenet sitesine girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini yazdıktan sonra bakabilmeleri mümkündür.

Yapılan açıklamada, kontenjanlara ek olarak 830 ortaöğretim, 3 bin 172 ön lisans ve 4 bin 843 lisans programları dahil olmak üzere toplamda 8 bin 845 personelin yerleşmesi sağlandı.