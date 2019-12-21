Oyuncu Zeynep Koçak'ın acı günü

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile adını duyuran 36 yaşındaki oyuncu Zeynep Koçak, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sevenlerine kötü haberi verdi.

Güzel oyuncu Zeynep Koçak, babası ile birlikte çekildikleri bir fotoğrafla acı haberi verdi ve babasını kaybettiğini şu sözlerle duyurdu: ''ilk defa bu kadar büyük bi acı yaşıyorum. Nasıl başa çıkarım onu da bilmiyorum. Benim canım babam her şeyim huzur içinde uyu. Benim hayatta kalma rehberim sendin simdi yerimi yönümü göremeden karanlıkta ilerliyorum. Seni çok seviyorum.''

Koçak'a başta yakın dostları olmak üzere takipçilerinden başssağlı mesajları geldi.