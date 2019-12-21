İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111177
ALTIN
282.139
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7271
EURO
6.5768

Oyuncu Zeynep Koçak'ın acı günü

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile adını duyuran Zeynep Koçak, sosyal medya hesabından babasını kaybettiğini duyurdu.

21 Aralık 2019 Cumartesi 15:06
Oyuncu Zeynep Koçak'ın acı günü

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile adını duyuran 36 yaşındaki oyuncu Zeynep Koçak, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sevenlerine kötü haberi verdi.

Güzel oyuncu Zeynep Koçak, babası ile birlikte çekildikleri bir fotoğrafla acı haberi verdi ve babasını kaybettiğini şu sözlerle duyurdu: ''ilk defa bu kadar büyük bi acı yaşıyorum. Nasıl başa çıkarım onu da bilmiyorum. Benim canım babam her şeyim huzur içinde uyu. Benim hayatta kalma rehberim sendin simdi yerimi yönümü göremeden karanlıkta ilerliyorum. Seni çok seviyorum.''

zeynep koçak ile ilgili görsel sonucu

zeynep koçak ile ilgili görsel sonucu

Koçak'a başta yakın dostları olmak üzere takipçilerinden başssağlı mesajları geldi.

Son Güncelleme: 21.12.2019 15:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düzenlenen atık yağ yönetmeliğine göre 1 Ocak'ta değişim belgesi şartı geliyor
Düzenlenen atık yağ yönetmeliğine göre 1 Ocak'ta değişim belgesi şartı geliyor
Konya'da hırsızın hazin sonu! Çaldığı 250 kiloluk kasa ayağını kırdı
Konya'da hırsızın hazin sonu! Çaldığı 250 kiloluk kasa ayağını kırdı
Ağabeyinin cesediyle 10 saat suda kurtarılmayı bekledi
Ağabeyinin cesediyle 10 saat suda kurtarılmayı bekledi
TBMM Genel Kurulu 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçesini onayladı
TBMM Genel Kurulu 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçesini onayladı
İstanbul Valiliği'nden araç çekme kararı
İstanbul Valiliği'nden araç çekme kararı
Kamuya 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama sonuçları açıklandı!
Kamuya 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama sonuçları açıklandı!

Popüler Haberler

Emekli olduktan sonra sigortalı çalışanın maaşı kesilir mi?
Genel Sağlık Sigortası nedir? GSS kimleri kapsar, primleri ne kadardır?
Evde bakıcı desteği ne kadardır, nasıl alınır? 2020 Evde bakıcı desteği şartları
Kira yardımı alma şartları nelerdir? 2020 Kira yardımı kimlere yapılır, nereye başvurulur?
İş arayanlara devletten 1.150 TL destek ödemesi
3’te 3 Tarih sunucusu Pelin Çift kimdir? Pelin Çift hakkında bilgiler
TSH nedir? TSH testi nasıl yapılır?
Günlük burç yorumları 22 Aralık 2019 Pazar - Astrolojik yıldız falınız size bugün için neler söylüyor?
2020 Öğretmen maaşları ne kadar? 2020 Devlet ve özel sektör öğretmen maaşları
Arka Sokaklar Zeliş öldü mü? Yüşra Geyik Arka Sokaklar'dan ayrılacak mı? Kurye Zeliş'i öldürdü mü?
Yemekteyiz Emine Sursavur yarışmadan elendi mi? Emine Sursavur neden diskalifiye oldu? Yemekteyiz'de diskalifiye şoku!
Rüyada ekmek görmek ne demektir? Rüyada ekmek yemenin anlamı, tabiri
Enes Batur Dolunay şarkısı ne zaman yayınlanacak? Enes Batur Dolunay şarkısı youtube klibi
Hanife Gürdal'ın kocası Kemal Ayvaz kimdir?
Cuma Günü ibadetleri nelerdir? 20 Aralık Cuma günü dua, namaz ve zikirleri
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filmi yaş sınırı ve konusu
2020 Okulistik deneme sınavı sonuçları sorgulama
Astım Hastalığı nedir? Astıma ne iyi gelir? Astım hastalığı için 10 şifalı bitki önerisi
Lucifer 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer yeni sezon kaç bölüm olacak?
Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlayacak? TV8 Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün yayınlanacak?
Ailemle yaşadığım eve icra gelir mi? Baba evine icra gelir mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.