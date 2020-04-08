Özel araç için şehirler arası E-devlet seyahat izin belgesi başvurusu

Koronavirüs salgını nedeniyle şehirlerarası seyahatler kısıtlandı. Otobüs uçak veya özel araçlarla başka şehre gitmek isteyen vatandaşların seyahat izin belgesi alması gerekiyor. Seyahat izin belgesi valilikler ve kaymakamlıkları onayıyla alınıyor. Seyahat izin belgesi almak için başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Seyahat etmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden nasıl başvuru yapılacağını araştırmaktadır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsü salgını nedeniyle şehirlerarası yolculuklar seyahat izin belgesi olmadan yapılamıyor. Şehirlerarası yolculuklarda seyahat izin belgesi zorunluluğunun getirilmesinin ardından intenet üzerinden seyahat belgesi nasıl alınır diye araştırılmaya başlandı.

Özel Araç İçin E-devlet Seyahat İzin Belgesi Başvurusu

E-devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra arama butonuna İçişleri e-başvuru yazarak açılan sayfadan başvuru türü seçimi yapılmalıdır.

Belge türü olarak otobüs seyahat izin belgesi ve özel araç seyahat izin belgesi seçeneklerinden Özel Araç Seyahat İzin Belgesi Verilmesi seçeneğine tıklanarak devam edilir.

Alt başvuru türü kısmından bağlı bulunduğunuz İl Valilik seçimi yapılmalı,

Devam et butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfada Doğruladığınız İletişim bilgileriniz (e-mail adresi ve cep telefonu) yazılı olan sayfanın alt kısmında Başvuru bilgileri istenecektir.

Başvuru bilgileri kısmında Başvurulacak Taşra Teşkilatı seçimine il valiliği ya da ilçe kaymakamlıkları seçilerek konu kısmında mazeret yazılmalıdır.

Standart Başvuru Metni kısmında istenilen bilgiler:

Doğum tarihi,

Gideceği Yerdeki Hane Halkından En Az Birinin T.C. Kimlik Numarası, Adı Soyadı, Cep Telefonu,

Beraberindeki Yakınlarının (Eş, Çocuk, Anne, Baba, Kardeş) T.C. Kimlik Numaraları, Doğum Tarihleri ve İsimleri,

Başvuru Belgesi veya Ek Belgesi,

Şuan bulunan il ve ilçedeki adres,

Gidilecek il ve adres,

Seyahat gerekçesi,

Gidiş tarihi takvimi,

Dönüş tarihi takvimi

Daha sonra en altta karşınıza ‘’Yukarıda Belirtilen Durumları / Uyarıları Okuyup Kabul Ettiğinizi Onaylıyor Musunuz kutucuğuna EVET yazın’’ kısmını göreceksiniz. Kutucuğa EVET yazın,

Son olarak da başvur butonuna basarak başvurunuzu iletebilirsiniz.

Mazeretleri geçerli olan ve başvuruları kabul edilen vatandaşlara Kurul tarafından şehirlerarası seyahat izin belgesi düzenlenecektir. Bu belge de e-devlette dosya ekle kısmına eklenecektir.

Özel Araçla Seyahat İzin Belgesi Nasıl Alınır?

Koronavirüs salgını nedeniyle şehirlerarası yolculuklar kısıtlanınca seyahat izin belgesi olmayanların seyahat etmesine izin verilmiyor. Şehir değiştirmek isteyenler, Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere “şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi” belgesi verilecektir.

Seyahat İzin Kurulu; kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşan bir kuruldur.

E-Devlet sistemi üzerinden seyahat izin belgesi alınmaktadır. Otobüsle seyahat izin belgesi almak isteyenler yukarıda sıralanan özel araçla seyahat izin belgesi kısmında anlattığımız adımlardan ilk olarak belge türünü değiştirecek. Otobüsle seyahat izin belgesi seçildikten sonra sizden istenen bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Talepleri onaylanan ve seyahat izin belgesi çıkan kişiler, T.C kimlik numaraları ile doğrulama yaparak seyahat edebilecektir.

Seyahat İzin Belgesi Almak İçin Şartlar Nelerdir?

Koronavirüsü salgınının önüne geçmek için 30 Büyükşehire ve Zonguldak’a giriş ve çıkışlar yasaklandı. Şehirlerarası yolculuk yapacak olanların seyahat izin belgesi alması zorunlu kılındı.

Giriş çıkışlara yasak getirilen illere seyahat etmek isteyenlerin bazı şartları taşıyor olması gerekmektedir. Şehirlerarası yolculuk yapmak isteyenlerde aranan koşullar şunlardır:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu kontrolü olanlar,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar,

Ölüm nedeni Koronavirüsü olanlar hariç olmak üzere en fazla 4 kişiye cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar,

Son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler,

Ceza infaz kurumlarından çıkanlar,

Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri KYK’ larda ki 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar

Yukarıda sıralananlar, kaymakamlık veya valiliklerin koordineli çalışmalarıyla oluşan e-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi başvurusunda bulunabilir.