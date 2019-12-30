PAEM Komiser Müdür Yardımcısı alım sonuçları Polis Akademisi tarafından yayınlandı! Adaylardan istenilen belgeler neler?

PAEM Komiser Yardımcısı alımı sınavına girmiş olan vatandaşlar dört gözle sınav sonuçlarının yayınlanacağı günü bekliyorlardı. Beklenmedik bir anda sınav sonuçları açıklandı. Sınava girmiş olan binlerce komiser yardımcısı adayları sorgulama ekranına nasıl giriş yapılacağını araştırmaya başladılar. Peki, PAEM Komiser Yardımcısı alım sonuçları nasıl öğreneceğiz? Sorgulama ekranına nasıl giriş yapılır? İşte, PAEM ile ilgili tüm detaylar...

PAEM Komiser Yardımcısı alım sınav sonuçları için sorgulama ekranı!

PAEM Komiser Yardımcısı alımı sınavına girmiş olan vatandaşlar, sınav sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirler.

https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-sonucu-sorgulama

PAEM Komiser Yardımcısı alımı için yapılan sınavdan geçerli not alan vatandaşlar, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı yerleşkesinde olması istenildi.

Adaylardan istenilen belgeler neler?

- Biyometrik fotoğraf (5 adet)

- Lise diplomasının fotokopisi (2 adet)

- Kumaş pantolon (2 adet)

- Gömlek (2 adet)

- Lacivert düz kravat

- Siyah ayakkabı

- Siyah mont

- Spor ayakkabası

- Eşofman takımı

- Mavi veya siyah renkte terlik

- Siyah çorap

- Termal içlik

Eğitim merkezinde kullanılması yasak olan araç-gereçler neler?

- Oyun aleti

- Yiyecek içecek

- Elektronik aletler

- Siyasi malzemeler

- Takı ve aksessuar

- Kesici aletler