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PAEM Komiser Müdür Yardımcısı alım sonuçları Polis Akademisi tarafından yayınlandı! Adaylardan istenilen belgeler neler?

Polis Akademisi tarafından yapılan Komiser yardımcısı alım sınavında birçok vatandaşımız elinden geleni yaparak ter döktü. Geçtiğimiz günlerde sınava girmiş olan vatandaşlarımız büyük bir heyecan ile Polis Akademesi tarafından yayınlanan duyuruları takip ettiler. Peki, PAEM sınavına girmiş olan vatandaşlar sınav sonuçlarını nasıl öğrenecekler? Polis Akademisi tarafından istenilen belgeler neler? İşte, PAEM ile ilgili tüm detaylar haberimizin içeriğinde yer alıyor...

30 Aralık 2019 Pazartesi 12:48
PAEM Komiser Müdür Yardımcısı alım sonuçları Polis Akademisi tarafından yayınlandı! Adaylardan istenilen belgeler neler?

PAEM Komiser Yardımcısı alımı sınavına girmiş olan vatandaşlar dört gözle sınav sonuçlarının yayınlanacağı günü bekliyorlardı. Beklenmedik bir anda sınav sonuçları açıklandı. Sınava girmiş olan binlerce komiser yardımcısı adayları sorgulama ekranına nasıl giriş yapılacağını araştırmaya başladılar. Peki, PAEM Komiser Yardımcısı alım sonuçları nasıl öğreneceğiz? Sorgulama ekranına nasıl giriş yapılır? İşte, PAEM ile ilgili tüm detaylar...

PAEM Komiser Yardımcısı alım sınav sonuçları için sorgulama ekranı!

PAEM Komiser Yardımcısı alımı sınavına girmiş olan vatandaşlar, sınav sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirler.

https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-sonucu-sorgulama

PAEM Komiser Yardımcısı alımı için yapılan sınavdan geçerli not alan vatandaşlar, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı yerleşkesinde olması istenildi.

Adaylardan istenilen belgeler neler?

- Biyometrik fotoğraf (5 adet)

- Lise diplomasının fotokopisi (2 adet)

- Kumaş pantolon (2 adet)

- Gömlek (2 adet)

- Lacivert düz kravat 

- Siyah ayakkabı

- Siyah mont

- Spor ayakkabası

- Eşofman takımı

- Mavi veya siyah renkte terlik

- Siyah çorap

- Termal içlik

Eğitim merkezinde kullanılması yasak olan araç-gereçler neler?

- Oyun aleti

- Yiyecek içecek

- Elektronik aletler

- Siyasi malzemeler 

- Takı ve aksessuar

- Kesici aletler

Son Güncelleme: 30.12.2019 12:48
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