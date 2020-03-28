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Pamukkale'ye korona virüs darbesi! Beyaz cennet pamukkale ziyarete kapatıldı

Korona virüs vakalarının ülkemizde artması üzere alınan korona virüs tedbirleri kapsamında beyaz cennet pamukkale'ye girişler kapatıldı.

28 Mart 2020 Cumartesi 18:10
Pamukkale'ye korona virüs darbesi! Beyaz cennet pamukkale ziyarete kapatıldı

400 bin yıl önce meydana gelen bir dizi depremle ve termal sular sonucu oluşmuş travertenlerin bulunduğu beyaz cennet pamukkale Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan koronavirüs salgınıyla mücadelede ek tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı.

 Travertenlerin boş kaldığı Pamukkale'deki işlek cadde ve sokaklar da kimse görülmedi. Bölgede birçok otelde turist olmadığı için hizmetleri durdurma kararı alarak, işletmelerini kapattı. Kırmızı travertenleriyle ünlü olan Karahayıt Mahallesi de boş kaldı. Kırmızı travertenlerinin bulunduğu alanda, hiç kimsenin olmadığı görüldü.

'HAYALET İLÇEYE DÖNDÜ'

Pamukkale Mahallesi'nde restoran sahibi Ahmet Kıvılcım, koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerlerini kapattıklarını belirterek, "Pamukkale, koronavirüs salgını öncesi çok kalabalık olurdu. Dünyanın her yerinden turistler, beyaz travertenleri görmek için buraya gelirdi. Alınan tedbirler ile girişler kapatıldı. Şimdi travertenler boş kaldı. Bizde Pamukkale'deki esnaflar olarak devletimizin aldığı tedbirle koronavirüs salgınının sona ermesinin ardından eski haline döneceğini umut ediyoruz" dedi. Market sahibi Ahmet Aydeniz ise, Pamukkale'yi ilk kez böyle gördüklerini ifade ederek, "Koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapanmasının ardından Pamukkale, hayalet ilçeye döndü. Etrafta kimse yok. Esnaf iş yapamaz durumda. Devletimizin aldığı tedbirlerle bu salgını yeneceğiz. Bizim için birkaç ay zor geçecek gibi görünüyor. Ancak daha sonra Pamukkale yine aynı günlerine dönecektir" diye konuştu.

PAMUKKALE NEREDE ?

Pamukkale, Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden. Ülkemizde en çok yerli ve yabancı ziyaretçi alan ören yeri konumunda. Menderes Nehri Vadisi’nde, doğal bir sit alanı olan Pamukkale, bembeyaz travertenleriyle ziyaretçilerini bir gelin gibi karşılıyor. Nadide bir şaheser olan Pamukkale, Denizli il sınırları içerisinde ve kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

PAMUKKALE İLE İLGİLİ BİLGİLER 

-Pamukkale Travertenleri UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer almaktadır.

-Yıl içinde yerli ve yabancı birçok turisti ağırlamaktadır.

-Doğa harikası olan travertenler, çeşitli kimyasal reaksiyonların çökmesi sonucu oluşan travertenlerde 17 tane termal su kaynağı bulunmaktadır.  Bu termal suların sıcaklığı 35 ile 100 derece arasında değişmektedir.

-Termal suyun içerisinde kalsiyum hidrokarbonat vardır.  Termal suların cilt, mide, romatizma, kalp ve damar başta olmak üzere bir çok hastalığa şifa olduğunu da bilinmektedir.

Son Güncelleme: 28.03.2020 18:56
Anahtar Kelimeler:
Pamukkale
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