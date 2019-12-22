Park yasağı olan yerden aracı çekilenlere tüketici heyetinden önemli uyarı!

İstanbul Trafik Vakfı’nın park yasağını ihlal eden araçları çekme faaliyetlerinin sona erdirilmesinin ardından park yasağı tartışmaları da gündeme oturdu. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, park yasağı olan yerden araçları çekilen vatandaşların haksızlığa uğradığını ve bunun kural dışı bir uygulama olduğunu söyledi.

TBM Başkanı Ağaoğlu, Trafik Vakfı’nın faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihinden itibaren faaliyet göstermediğini vurguladığı açıklamasında, "Park yasağı olan yere park etmiş araca sadece trafik cezası uygulanır araç kaldırılıp götürülmez." diye konuştu.

Aydın Ağaoğlu açıklamasında ayrıca, "Belediyeler yeni yapılan binalarda alınmış olan otopark bedellerinin başka kalemlere sarf edilmesi yasal olarak yasak. Buna rağmen belediyeler topladıkları bedellerle o parselde, o parselde mümkün değilse en yakın parselde otopark yapması gerekirken başka yerlerde harcanıyor. Büyük şehirlerde özellikle İstanbul’da yaşayan vatandaşlar yeterli otoparka sahip değiller. Vatandaş aracını cebine koyup yanında götürecek hali yok. Sokağa bırakacak. En yakın yerde park imkanı yoksa ne yapacak" dedi.

Çekicilerin her aracı kaldırma yetkisi bulunmadığını aktaran Ağaoğlu, çekicilerin öncelikle yetkili kurumlardan aldığı belge ile birlikte trafik görevlisinin gözetimi altında araç çekme hakkı olduğunu sonuç olarak aracın kaldırılmasıyla ilgili trafik polisinin onay vermesi gerektiğini söyleyerek, "Bir aracın çekilebilmesi için okul, ambulans, itfaiye, kamu binaları gibi giriş çıkışı engellenmemesi gereken yerlere park etmiş olmalı ya da trafiği engelleyecek ikinci sıra yapılan araçlar çekilebilir. Yangın musluklarının yanına park edilmemeli. Kavşaklar , otobüs durakları gibi önem arz eden yerlere park edilmemeli" diye konuştu.

Söz konusu yerler harici park cezası olan yere park etmiş araca sadece trafik cezası uygulanacağını aksi halde araçın çekilemeyeceğini belirten aydın Ağaoğlu konuşmasında, "Böyle bir durumda tüketici çekiciye ödediği bedeli Tüketici Hakem Heyetine başvurarak iadesi talep edebilir ve sonuç alabilir kanaatindeyim. Trafik ihlali yapılan yerde ceza kesmek için her türlü bir trafik polisine ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.