Pasaport çıkarmak için gerekli evraklar nelerdir? 2020 yılına göre pasaport harç ödemeleri

Yurtdışına çıkacak olan vatandaşların bulundurması gereken pasaport belgesi, Türkiye’deki yetkili mecralar tarafından verilen ve yabancı ülkelerde yapılan kimlik kontrolü sırasında gerekli olan önemli bir evraktır. Şuanda bu belgeyi vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne giderek alabilmektedir.

2020 Pasaport çıkartmak için gerekli işlemler ve evraklar nelerdir?

Pasaport belgesini edinebilmek için, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden randevu alıp, başvuru yaptıktan sonra, görevlilerin, işlemleri bitirmesi ile birlikte, kurum, belgeyi kurye aracılığı ile eve gönderir fakat bu belgenin belli bir geçerlilik süresi vardır. Süreleri dolan pasaportlar, tekrardan kullanılmak üzere ilgili müdürlüğe müracaat edilerek, başvuru yapılır ve pasaportun süresi uzatılır. Ayrıca, pasaportun, herhangi bir çalınma veya kayıp durumlarında vakit kaybetmeden yetkili kurumlara müracaat edilmesi gerekmektedir.

Pasaport için gerekli evraklar nelerdir?

Pasaport alma, süresini uzatma veya pasaport yenileme gibi işlemler için lazım olan evraklar, sahip olunan pasaportun türüne göre çeşitlilik gösterir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla paylaşılan bilgilerde yer alan kurala göre pasaport işlemleri için lazım olan evraklar şunlardır:

1

-Bordo pasaport için gerekli belgeler

Bordo pasaport yani umuma mahsus pasaport sahipleri ve öğrenci pasaportu için gereken evraklar:

Nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

Harç ve cüzdan bedeli makbuzu

İki tane biyometrik fotoğraf

Varsa eski pasaport

Ergin olmayanlar ya da kısıtlı olanlar için muvafakat belgesi

Harçsız pasaport talep edenler için öğrenci belgesi

2-Gri pasaport için gerekli belgeler

Gri pasaport veya hizmet damgası bulunan bir pasaportu uzatmak için gereken evraklar:

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı ya da bunların yerine kabul edilen geçici kimlik belgesinin aslı

İki tane biyometrik fotoğraf

Engelli çocuklar için sağlık raporu

Varsa eski pasaport

Ergin olmayanlar ya da kısıtlı olanlar için muvafakat belgesi

Öğrenimini sürdüren çocuklar için öğrenci belgesi

Görev onayı ile talep formu

Pasaport defter bedelinin ödendiğine ilişkin dekont

3-Yeşil pasaport için gerekli belgeler

Yeşil pasaport yani diğer adı ile hususi pasaportu yenilemesini yapmak için veya ilk defa yeşil pasaport alındığı durumlarda gereken belgeler bordo ve gri pasaporta göre işlemlerinde farklılık göstermektedir. Yeşil pasaport yenileme işlemi için gereken evraklar :

Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı ya da geçici kimlik belgesinin aslı

İki tane biyometrik fotoğraf

Engelli çocuklar için sağlık raporu

Varsa eski pasaport

Öğrenimini sürdüren çocuklar için öğrenci belgesi

Pasaport defter bedelinin ödenndiğini ispatlar nitelikte dekont

Hususi damgalı pasaport için talep formu

Pasaport harçları ne kadar?

Pasaportlar için devlet tarafından belirlenen harç ücreti, alınan pasaportun süresine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Sadece, pasaport için ödenmesi gereken ücret ise, defter ücretidir. Bu fiyat, her pasaport ve süre için 2020 yılında 160,00 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, hususi ve hizmet damgası bulunan pasaportların bir harç ücreti ödemesi yapmasına gerek yoktur.

Sürelere oranla pasaport harcının ücretleri:

6 ay için 208,30 Türk Lirası

1 yıl için 304,40 Türk Lirası

2 yıl için 497,00 Türk Lirası

3 yıl için 705,90 Türk Lirası

3’ten daha fazla yılı kapsayan süreler için 994,80 Türk Lirası

Pasaport başvuru nasıl yapılır?

Pasaport alım işlemlerinin yapılabilmesi için il önce randevu alınması şarttır. Bu randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla açılan ALO 199 çağrı merkezi hattı üzerinden alınır veya kurumun web sitesini ziyaret ederek online bir şekilde randevu alınabilir.

Eğer intenet üzerinden pasaport için randevu almak istiyorsanız ilk olarak bu bölümün en altında yer alan bağlantıya tıklayarak kurumun resmi intenet sitesindeki randevu alma hizmetini açın.

Randevu alma ekranında üçüncü sırada yer alan ‘Pasaport randevu al’ seçeneğine tıklayarak işlemlere devam edebilirsiniz.

Karşınıza otomatik olarak bir bilgi erkanı çıkacaktır, burada 18 yaşının altında olan vatandaşların pasaport başvurusu yapmak için anneleri ve babaları ile birlikte gelmesi ya da beraberlerinde muvafakat name getirmeleri gerektiğini anlatan bir uyarı ile karşılaşılır. Bu uyarıyı kabul ettiğinizi beyan eden “kabul ediyorum” yazısına tıklayın.

Karşınıza çıkan formda ilk olarak hangi tür pasaport almak istediğinizi seçin. Bordo pasaport için “umuma mahsus pasaport”,gri pasaport için “hizmet pasaportu”, yeşil pasaport başvurusu için ise “hususi pasaport” seçeneğini işaretleyip alt tarafta yer alan isim, soyad, T.C kimlik numarası, cep telefonu numarası, elektronik posta adresi ve güvenlik kodu bölümlerini doldurup sol aly tarafta bulunan “devam et” butonuna tıklayın.

İl ve ilçe seçimi bölümünden hangi şehirdeki nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünden randevu almak istediğinizi seçebilirsiniz. Sağ taraftaki listede en erken randevu tarihinin hangisi olduğunu da öğrenebilirsiniz. Gerekli seçimi yaptıktan sonra sağ alt tarafta yer alan “ileri” yazısına tıklayıp devam edin.

“Kişi seçin” bölümünden kimler için pasaport randevusu almak istediğinizi belirleyin. Bu bölümden kendiniz için randevu alabileceğiniz gibi anneniz, babanız, çocuğunuz ve eşiniz için de randevu alabilirsiniz. Gerekkli seçimleri yaptıktan sonra “ileri” butonuna tıklayıp bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

Bu bölüm ise randevu için tarih ve saat seçebileceğiniz aşama. İlk olarak soldaki “kişi seçin” listesinden randevu almak istediğiniz ismi işaretleyin ve sonra sağ taraftan tarih ve saat ayarlaması yaparak randevunuza ilişkin vakti ayarlayın. Son olarak sağ alt kısımdaki “ileri” butonuna tııklayarak işlemlerinizi tamamlayın.

İşlemler tamamlandıktan sonra pasaport ücretini randevudan önce yatırmayı unutmamanız ve gerekli durumlarda gösterebilmek adına dekontu saklamanız gerekir. Ayrıca randevu vaktinde, pasaport çıkarmak için gerekli evrakların da yanınızda olması gerekir.

Pasaport ücreti nasıl ödenir?

Nüfus müdürlüklerinde bir işlem yapmadan önce ödenmesi gerekli olan pasaport ücretini iki şekilde ödenebilir. İçişleri Bakanlığı tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile paylaşılan anlaşmalı olunan bankalar listesine bulunan işletmelere gidilerek veya intenet üzerinden hızlıca ödemeler gerçekleştirilebilir.

1-Bankadan ödeme yöntemi

Kurum tarafından yayınlanan anlaşmalı bankalar listesindeki mevcut bankalar şunlardır:

Kuveyt Türk Katılım Bankası

T.C. Ziraat Bankası

Turkland Bank

Turkishbank

Şekerbank

Albarakara Türk Katılım Bankası

Odeabank

Fibabanka

ICBC Turkey Bank

ING Bankası

Akbank

Arap Türk Bankası

Altenatifbank

QNB Finansbank

HSBC Bankası

Anadolubank

Citibank

Vakıf Katılım Bankası

Ziraat Katılım Bankası

Aktif Yatırım Bankası

Burgan Bank

Denizbank

Yapı ve Kredi Bankası

Türkiye Halk Bankası

Türkiye Garanti Bankası

Türkiye İş Bankası

Türkiye Vakıflar Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

2-İntenet üzerinden ödeme yöntemi

Gelir İdaresi Başkanlığı çatısında yer alan İntenet Vergi Dairesinin resmi web sitesi üzerinden pasaport ödemeleri gibi tüm ödemeler hızlıca gerçekleştirilebilir. Buna ek olarak, vatandaşlar, ödeme işleminin yapılabilmesi için banka kartı, kredi kartı veya sanal kart kullanabilir.

İntenet sitesinden ödeme yapmak için ilk olarak bu bölümün en altında paylaşmış olduğumuz bağlantıya tıklayın ve kurumun resmi web sayfasını açın.

İntenet Vergi Dairesinin resmi sayfasını açtıktan sonra sol bölümün en alt kısmında yer alan “harç ve değerli kağıt bedeli” ödeme butonuna tıklayın.

Önünüze çıkan ödeme sayfasında ilk olarak hangi işleme ilişkin ödeme yapacağınızı belirleyin. Pasaportla ilgili işlemler için sağ bölümde ikinci sırada yer alan “pasaport değerli kağıt bedeli ödeme” yazısına tıklayın.