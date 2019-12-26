Piri Reis kimdir? Piri reis ne zaman yaşadı? Piri reisin idam nedeni ne?

Piri Reis Osmanlı Devleti döneminde denizcilikte adını tarihe yazdırmış harita ve deniz alanlarında çalışmalar yapmış uzman bir kişidir. Tam ismi Piri Muhyiddin İbn Hacı Mehmed olan Piri Reis, kartograf, deniz bilimci ve deniz tarihinde büyük işler başarmış bir kaptandır. Bunun yanı sıra 15. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’i fethetmesinde büyük katkıları vardır.

Piri Reis Nerelidir?

Piri Reis 1465’li yıllarda Gelibolu’da dünyaya geldi. Piri Reis’in doğum yeri olan Gelibolu’da Osmanlı Şeyhülislamı ve tarihçisi olan İbn Kemal şu şekilde anlatmaktadır: “Gelibolu’da doğan çocuklar timsah gibi suda büyürler. Beşikleri ece tekneleridir. Sabah akşam gemilerin sesleriyle uyurlar.”

Piri Reis Nasıl Denizli Oldu?

Piri Reis’in amcası dönemin en büyük denizcilerinden Kemal Reis’tir. Piri Reis küçük yaşlardan itibaren amcasının yanında denizlere açılmıştır. 1487 yılında Kemal Reis ile birlikte İspanya’ya kadar gitmiştir. 30 sene kadar amcasıyla denizlere açılan Piri Reis, Osmanlı İmparatorluğu’nun deniz seferlerinde yer aldı.

Piri Reis Osmanlı Hizmetine Ne Zaman Girdi?

Piri Reis’in amcası Kemal Reis’in Osmanlı İmparatorluğu’na hizmet etmesiyle birlikte pek çok sefere katıldı. 1502 yılında Osmanlı Venedik Savaşı’nda bir geminin kaptanlığını yaptı. Amcasının ölmesinin ardından bir süre Barbaros Hayrettin Paşa ile birlikte çalıştı. Daha sonra ilk çalışmasını yaptı ve dünya haritasını hazırladı.

Piri Reis Hint Seferi’nde Neler Yaptı?

Osmanlı Devleti Hint denizinde Portekizlilerin tehdit olmasıyla birlikte bölgeye pek çok sefer düzenledi. Piri Reis, 1457 yılındaki Hint Seferinde Kaptanıderyalık yaptı. 26 Şubat 1548’de Aden’i Portekizlilerin kontrolünden aldı.

Piri Reis Neden Öldürüldü?

1551’de Süveyş Limanı’ndan bir donanma hazırladı ve Portekizlilere karşı bir sefer düzenledi. Ardından Maskat’ı, Kişm Adası’nı Portekizlilerden aldı. Hürmüz kalesini ise büyük çabalara rağmen alamadı.

Piri Reis seferlerdeyken kendisine yardım etmeyen Basra Valisi Kübad Paşa’nın da etkisiyle Piri Reis hakkında kötü haberler yayıldı. Mısır Valisi’nin Piri Reis’i eleştiren bir mektup yazması üzerine, Osmanlı Devleti Piri Reis için idam kararı çıkardı. Bunun üzerine Osmanlı’nın en büyük denizcilerinden Piri Reis 1552 yılında idama mahkum edildi.

Piri Reis’in En Önemli Üç Eseri

Piri Reis, Osmanlı ve dünya denizcilik dünyasına üç büyük eser kazandırmış. Bu eserler Birinci Dünya Haritası, İkinci Dünya Haritası ve Kitab-ı Bahriye’dir.

Kitab-ı Bahriye Ne Zaman Yazıldı?

Piri Reis denizciler için bir kılavuz hazırladı ve Kitab-ı Bahriye adlı eseri çıkardı. Yavuz Sultan Selim Mısır seferindeyken Osmanlı donanmasına çağrılan Piri Reis, daha sonra seferden ayrıldı ve Nil’den Kahire’ye geçti. Bu seyahatinde bu bölgelerin haritasını çizdi. Kitab-ı Bahriye’yi 1517 yılında Mısır’da Yavuz Sultan Selim’e verdi.

Daha sonra Kanuni döneminde Veziriazam İbrahim Paşa ile Mısır’a giden Piri Reis, bu sefer sırasında İbrahim Paşa’nın fazlasıyla dikkatini çekti. İbrahim Paşa Piri Reis’in notlarını aldı ve bir kitap haline getirdi. Daha sonra Kitab-ı Bahriye’yi Kanunu Sultan Süleyman’a verdi. Kanunu Kitab-ı Bahriye’yi çok beğendi ve Piri Reis’i destekledi.

Piri Reis bunun üzerine çalışmalarına devam etti İkinci Dünya Haritasını hazırladı. İkinci Dünya Haritasını 1528 yılında Kanuni’ye sundu.