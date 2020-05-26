Plajlarda yeni dönem! Rastgele denize girme, güneşlenme tarih oldu

Antalya'nın en ünlü plajlarından biri olan Konyaaltı Sahili, yaz dönemi için yeni kurallarla birlikte hizmete açılmaya hazırlanıyor. Yeni normal kapsamında hazırlanan kurallar ile birlikte plaja rastgele havlu serip güneşlenmek veya denize girme dönemi tarihe karıştı.

Plajlarda yeni dönem! Rastgele denize girme, güneşlenme tarih oldu
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Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerle birlikte kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı. Yaz dönemi için hazırlıklarına başlayan sahillerde yeni kuralları uygulamaya alarak plajlada düzenlemelerine başladılar.

Antalya'nın dünyaca ünlü plajlarından biri olan Konyaaltı Sahili'nde 'yeni normal' kapsamda hazırlanan yeni kurallar ile birlikte kapılarını tatilcilere açmaya hazırlanıyor. Plaja rastgele havlu serip güneşlenemenin artık olamayacapı sahilde 9 metrekarelik özel alanların kullanılması gerekecek. Ayrıca, plaja gelen vatandaşların boşalttığı özel alan dezenfekte edildikten 20 dakika sonra yeni bir tatilciye tahsis edilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yeni dönem kurallarının uygulanması kapsamında sahilin belediyeye ait halk plajı statüsündeki alanın tamamında özel alanlar oluşturuldu. Sahile sabitlenmiş olan ahşapların etrafı halatlarla sarıldı ve yaklaşık 9 metrekarelik özel alan yapıldı. Sahile gelen her tatilci, soyunma kabinlerinin olduğu noktalarda ıoluşturulan turnikeden geçtikten sonra belirlenen bu alanlara yönlendirilecek. Tatilcilere maske, eldiven ve bu özel alanların kullanımıyla ilgili bir bilgilendirme kitapçığı da ayrıca verilecek.

Oluşturulan alan genelde tek kişilik olarak belirlenirken kalabalık ailelerde sadece 3 kişi 9 metrekarelik alanı kullanabilecek. Alandaki marketin kullanımı için de yine o maske ve eldiven şartı var. 

20 DAKİKA KURALI

Soyunma kabinlerinin ve duş alanların olduğu yerlere sosyal mesafe şeritleri yerleştirildi ve ve 9 metrekarelik alanda şezlong, şemsiye ve masayı kullanan tatilci ayrıldıktan sonra alan dezenfekte edilmesi için 20 dakika kuralı getiirldi. Yerin dezenfekte edilmesi süresince alana yeni bir kişi alınmayacak.

PLAJDA SİGARA İÇMEK YASAK!

Plaja giriş ve çıkışlar farklı yerlerden yapılacak ve bundan sonra plajda sigara içilmeyecek. Yetkililer, izmaritlerden Koronavirüs bulaşma ihtimali göz önüne alarak kumsaldaki halatla çevrili alanda sigara içmeyi yasakladıklarını ve sigara içenler için ayrı bir alan oluşturacaklarını belirttiler.


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