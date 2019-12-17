Plaka ile araç borç öğrenme sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Plaka üzerinden araç borç sorgulama işlemleri intenet üzerinden sorgulanabilmektedir. Araç borç sorgulama işlemleri kapsamında muayene, MTV, haciz işlemleri ya da plakaya yazılan cezalar görüntülenebilmektedir.

Özellikle ikinci el araç satın alınırken araç borç sorgulama işlemleri aracı satın alınacak kişiler tarafından özenle yapılmalıdır. Aşağıdaki kısımda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ortaya konan araç borç öğrenme aracı ile ilgili ayrıntılar yer almaktadır.

Plakadan Araç Borç Sorgulama

Türkiye’de mobese sistemi ile beraber plakaya ceza yazılmasına başlanmıştır. Birçok sürücü mobese kameraları tarafından görülen ihlaller sonucunda ceza alabilmektedir. Ancak bu cezalar uzun süreler boyunca farkedilemeyebilmektedir. Bu cezaların uzun süre boyunca ödenmemesi halinde ödenmesi gereken miktarlar da zamanla artış göstermektedir.

İkinci el araç satın alımı sırasında alıcıların aracın plakasına yazılmış olan ceza olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresine gidilerek araçların plakaları üzerine ceza yazılıp yazılmadığı görülebilmektedir.

Bu sayfaya giriş yapılması için e-devlet şifresi ya da TC Kimlik bilgileri kullanılabilmektedir. Sayfaya giriş yapılması ardından Taşıt Vergi Ceza Borcu Sorgulama ve Ödeme sayfasına gidilmesi ve buradaki sorgulama makinesi ile sorgulamanın yapılması gerekmektedir. Sorgulamanın yapılması ardından plakaya yazılmış olan cezaların tüm borçları görülebilmektedir. Ayrıca ödeme işlemleri de çok kolay bir şekilde yine bu sayfa aracılığı ile yapılabilmektedir.