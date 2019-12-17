Plaka ile araç borç öğrenme sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Plaka üzerinden araç borç sorgulama işlemleri intenet üzerinden sorgulanabilmektedir. Araç borç sorgulama işlemleri kapsamında muayene, MTV, haciz işlemleri ya da plakaya yazılan cezalar görüntülenebilmektedir.
Özellikle ikinci el araç satın alınırken araç borç sorgulama işlemleri aracı satın alınacak kişiler tarafından özenle yapılmalıdır. Aşağıdaki kısımda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ortaya konan araç borç öğrenme aracı ile ilgili ayrıntılar yer almaktadır.
Plakadan Araç Borç Sorgulama
İkinci el araç satın alımı sırasında alıcıların aracın plakasına yazılmış olan ceza olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresine gidilerek araçların plakaları üzerine ceza yazılıp yazılmadığı görülebilmektedir.
Bu sayfaya giriş yapılması için e-devlet şifresi ya da TC Kimlik bilgileri kullanılabilmektedir. Sayfaya giriş yapılması ardından Taşıt Vergi Ceza Borcu Sorgulama ve Ödeme sayfasına gidilmesi ve buradaki sorgulama makinesi ile sorgulamanın yapılması gerekmektedir. Sorgulamanın yapılması ardından plakaya yazılmış olan cezaların tüm borçları görülebilmektedir. Ayrıca ödeme işlemleri de çok kolay bir şekilde yine bu sayfa aracılığı ile yapılabilmektedir.