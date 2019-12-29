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Polis eş durumu atamaları şartları nelerdir, nasıl yapılır? Polis eş durumu tayin yönetmeliği

Polisler eşleri ile farklı bölgelerde çalışabilmektedir. Eşi ile aynı bölgede çalışmak isteyen polisler, polis eş durumu atamaları şartları nelerdir, nasıl yapılır sorularının yanıtını araştırıyor. Polis eş durumu tayin yönetmeliği ile ilgili detaylar haberimizde.

29 Aralık 2019 Pazar 19:20
Polis eş durumu atamaları şartları nelerdir, nasıl yapılır? Polis eş durumu tayin yönetmeliği

Polislerde eş durumundan atama yapılabilmesi için çiftin resmi olarak evli olması gerekmektedir. Göreve evli olarak başlayan polislerde, sadece bir kez eşin görev yaptığı bölgeye atama yapılabilmektedir. Ayrıca eş, polis olan eşin görev yaptığı yere gitmek istemezse, yapılan kura sonucunda eşi ile beraber gitmeyi tayin edebilir.

Polis eş durumu tayin yönetmeliği nedir?

  • Polislerin atama dönemi her yıl Mayıs ve Haziran ayında yapılmaktadır.
  • İlk atama döneminde eş tayini yapılabilir.
  • Mazeretli atama döneminde, Şubat ve Eylül aylarında atama talep edilebilmektedir.
  • Zaman dışı atama kapsamında eş tayin atamaları için başvuru yapılabilmektedir.

Polis eş durumu tayini için gerekli belgeler

  • Eşlerin beraber çalıştıkları kurumdan alınacak olan görev yeri belgesi,
  • Bağlı oldukları vergi dairesinden veya meslek kuruluşundan belge alması gerekmektedir.
  • 360 günlük sigortalılık süresi kapsamında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. Maddesi gereğince, geçen hizmet sürelerinin uygun olması gerekmektedir.

Polis eş durumu tayini kaç günde belli olur?

Polis eş durumu tayini atama dönemlerine göre farklılık göstermektedir. Tayinlerin yoğun olması durumunda atama süreci 2 ay sonra da açıklanabilir. Bazı durumlarda ise tayin dilekçesi alınır alınmaz, atama gerçekleşebilmektedir.

Polis eş durumu özel sektör nasıl olur?

Eşi özel sektörde çalışan polislerin eş durumundan tayin isteme hakkı yoktur. Eşi SSK ya da Bağkur’lu olan polislerin de tayin hakkı bulunmaz. Ancak polis memurunun ilk atamasından sonra, eş durumu mazerete gösterilerek tek seferlik tayin talep edilebilmektedir.

Memurların aynı yerde çalışması ya da milletvekili, belediye başkanı veya muhtar olması durumunda atamalar direkt olarak yapılır. Unvanı daha yüksek olan eşin yanına atama yapılabilmektedir.  

Polis eş durumu tayin dilekçesi nasıl hazırlanır?

Dilekçede bulunması gereken bilgiler:

  • Polisin unvanı,
  • Aktif olarak görev yaptığı süre,
  • Evlilik tarihi,
  • Eşin görev yaptığı bölge,
  • Eşin çalıştığı il ve kurum,
  • Tayin talebi,
  • TC kimlik numarası ve imzasının olması gerekmektedir.

Hemşire-polis eş durumu tayini nasıl olur?

Özel sektörde çalışan hemşirenin eş durumundan tayin talebinde bulunması söz konusu değildir. Talep yapabilmek için hemşirenin devlet hastanesinde görev alması gerekir. Buna göre eşleri emniyet çalışanı olmayan kişiler, kadronun müsait olması halinde hizmet süresini aksatmama koşulu ile tayin talep edebilmektedir.

Polis-öğretmen eş durumu tayini nasıl olur?

Polis öğretmen eş durumunda tayin için başvuru yapılabilir.  Kadro uygun ise eşlerin aynı bölgede çalışması sağlanabilmektedir. Ayrıca öğretmenin devlete bağlı bir kurumda çalışıyor olması gerekmektedir.

Polis-Akademisyen eş durumu tayini nasıl olur?

Polis akademisyen eş durumunda tayin talebi yapılabilmektedir. Polisler, mazeretli olarak eşlerinin yanında görev yapma talebinde bulunabilirler.

Polis-asker eş tayini nasıl olur?

Asker ve polis evliliklerinde atamaların daha hızlı yapılması için çalışmalar başlatılmıştır. Uzman jandarma ve uzman erbaşlar da bu atama kolaylığından yararlanabilmektedir.

Polis tayini isteme şartları nelerdir?

  • Personellerin nüfusa kayıtlı oldukları yere atama yapılmamaktadır. Ancak bayan polisler için evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu il için bu kural geçerlidir.
  • Personelin yeniden atanması için aradan en az 5 yıl geçmiş olması gerekmektedir.
  • Kadronun uygun olması durumunda, atamalar yapılmaktadır.
  • Mazeret atamaları kapsamında eş durumu ile atama tayini talep edilmektedir. Polisin eş ve çocuklarının durumlarına göre talep ettiği yere ataması yapılabilir.
  • Personelin boşanması durumunda farklı bir yer için tayin talep edebilir. Bu mazereti kullanmak için boşanma ilamının sunulması gerekmektedir.

Kadın polis tayinleri nasıl olur?

Kadın polis memurlarının ilk atamasının yapılmasından sonra, Emniyet Genel Müdürlüğü atama ve yer değiştirme yönetmeliği kapsamında tabi tutulmaktadır.  Buna göre polislerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre yeni mezun olan polislerin ilk atamaları 1. Bölgeye yapılır.

Buna göre:

  • Polis memurları atama dönemlerinde 7 tayin bölgesi seçmek zorundadır.
  • Her polis memuru her bölgeden en az 1 tane tercih yapmak durumundadır.
  • Tercih yapan polisler sonuçlarını 2-4 ay arasında öğrenmektedir.
  • Tayini yapılan ancak eşi ile aynı bölgede olamayan polis memurları, beklemeden tekrar tayin başvurusu yapabilir.
Son Güncelleme: 29.12.2019 19:20
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