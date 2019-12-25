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Provizyonda bekleyen işlem ne demektir? Provizyonda bekleyen işlem iptal edilebilir mi?

Her gün kredi kartlarından binlerce liralık harcama yapılıyor. İşlemlerinde ‘provizyonda’ yazısını gören kişiler provizyonda bekleyen işlem ne demektir, provizyonda bekleyen işlem iptal edilebilir mi sorularının yanıtını arıyor.

25 Aralık 2019 Çarşamba 17:53
Provizyonda bekleyen işlem ne demektir? Provizyonda bekleyen işlem iptal edilebilir mi?

Günümüzde kredi kartı kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Hal böyle olunca bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Kredi kartı ile alışveriş yapan kullanıcılar, işlemin ardından provizyon ifadesini görmektedirler. Genel anlamda provizyon sözcüğü, ön onay anlamına gelmektedir. Bu da bankanın işlemi denetlediği anlamına gelir.

Provizyon nedir?

Herkesin kredi kartı ile işlem yaptıktan sonra gördüğü provizyon kelimesi, ön onay anlamına gelmektedir. kredi kartı ile yapılan işlemler ilk olarak kart hareketlerindeki bekleyen provizyon sekmesinde gözükür. Onay aşamasında olan harcamalar, provizyon şeklinde görünmektedir. Bankalar bu aşamada harcamanın doğruluğunu, kartın çalınıp çalınmadığını ve çekim yapan yerin güvenirliliğini araştırır. Böyle durumların meydana gelmesi halinde kart iptali süreci başlar.

Provizyondaki para nedir?

Provizyonda bekleyen işlemler, gün sonuna kadar devam etmektedir. Gün sonunda eğer hiçbir sorun gözükmüyorsa, harcamalar karta aktarılır. Böylelikle dolandırıcılıkların önüne geçilmektedir.

Provizyonda bulunan işlemler iptal edilebilir mi?

Provizyon işlemi sırasında yapılan harcama kart limitinden düşmektedir. Bu durumda harcama yapıldığı için provizyonun iptal edilmesi söz konusu değildir. Yine de kart ve harcama ile ilgili bir sorun olduğu düşünüldüğünde bankanın müşteri hizmetleri aranarak yardım alınabilir.

Paranın provizyonda bekletilmesi

Bu problem genellikle yurtdışında gerçekleştirilen işlemlerde ortaya çıkmaktadır. Ancak debit kart sahipleri bu sorun ile pek karşılaşmaz. Genellikle diğer yöntemler kullanıldığı zaman paranın provizyonda kalması sorunu olur. Bu sorunu yaşayan kişiler, istenen ürünü alabilmek için paranın karşı tarafa geçmesini çok uzun süre bekleyebiliyorlar. Bu işlemin diğer bir kötü tarafıysa sonucu ulaşabilmek için hiçbir işlem yapılamamasıdır.

Bu sorunu yaşamak istemeyen kişiler için yapılabilecek en iyi şey alışveriş tercihlerini değiştirmek olacaktır. Westen Union anlaşmalı bankalar aracılığıyla gönderim yapıldığında bu tür problemlerle karşılaşılmaz. Bu banka ile alışveriş yapanlar, istenilen ürün için gönderimi kolaylıkla yapabilir ve istedikleri ürüne anında sahip olabilirler.

Beklemekte olan provizyon, hesapları nasıl etkiler?

Bekleyen provizyon aşamasında kredi kartı limitinden, harcamanın yapıldığı miktar anında düşer. Provizyon işlemi sona erdiğinde ise yapılan harcama kredi kartı ekstresinde görülebilmektedir.

Banka hesap kartında durum farklıdır. Provizyon işlemi aşamasında, banka kartının bağlı olduğu hesabın bakiyesinde bir düşme gerçekleşmemektedir. İşlem sonlandığında ise harcama bakiyeden düşerek hesap hareketlerinde görülür.

Kimi durumlarda satıcılar, kullanıcılardan provizon kodunu öğrenmek isteyebilirler. Böyle bir durumda bankaya ulaşılarak ödeme işlemine ait olan provizyon kodunun öğrenilmesi gerekmektedir.

Son Güncelleme: 25.12.2019 17:53
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