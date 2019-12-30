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Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik raporu nasıl alınır, şartları nedir?

Ülkemizde her gün binlerce kişi ehliyet alarak araç kullanmaya başlamaktadır. Ancak vatandaşların ehliyetlerini alabilmeleri için psikoteknik belgesini almış olmaları gerekmektedir. Öyleyse psikoteknik belgesi nedir? Ehliyet almak için gerekli belgelerden biri olan psikoteknik raporu nasıl alınır, şartları nedir? İşte psikoteknik belgesi ile ilgili tüm detaylar…

30 Aralık 2019 Pazartesi 00:30
Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik raporu nasıl alınır, şartları nedir?

Ülkemizde her gün binlerce kişi ehliyet alarak araç kullanmaya başlamaktadır. Ancak ehliyet alınabilmesi için bazı yeterliliklerin sağlanıyor olması gerekmektedir. Ehliyeti alacak olan kişilerin bazı testlere girmesi ve bu testleri başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Ehliyet kapsamında girilerek başarıyla geçilmesi gereken testlerden bazıları da ruhsal ve psikolojik bağlamda yapılan testlerdir. Bu testlerin başarıyla geçirilmesi sonrasında kişilere psikoteknik belgesi ya da raporu verilir.

Psikoteknik Raporu Nedir?

Psikoteknik belgesi her vatandaştan talep edilen bir belge değildir. Sıradan bir vatandaş ilk defa ehliyet almak istediğinde bu belgeyi almak zorunda değildir. Ancak bazı yasal sebeplerden kaynaklı olarak ehliyetin kaybedilmesi ve yeniden ehliyet alınması istendiğinde ticari bir araç kullanılacak ise bu belgenin alınması zorunlu hale gelmektedir.

Bu belgenin birincil hedefi trafiğe çıkacak olan ticari şoförlerin hafıza, öfke kontrolü ve saldırganlık gibi durumlar için nasıl tepki vereceklerinin ölçülmesi ve bu sürücülerin trafiğe çıkmasında bir engel olup olmadığının görülmesidir. Bu belgenin alınması hem sürücünün hem de trafikteki diğer insanların hayatı için oldukça büyük önem taşımaktadır.

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Psikoteknik Belgesi Alma Koşulları

Ticari araç kullanacak olan sürücülerin alması zorunlu olan bu belgenin elde edilebilmesi için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu koşullar aşağıdaki gibidir.

  • Psikoteknik belgesini almak isteyen kişilerin kullanacağı ticari araçlara uygun ehliyetlerinin bulunması gerekmektedir.
  • Mevzuata uygun  mesleki yeterlilik belgelerinin olması gerekmektedir.
  • Büyük otobüs kullanıcısı olacakların en az 26 yaşında olmaları gereklidir.
  • Adaylar en fazla 63 yaşlarında olabilirler.
  • Fiziksel ve psikoteknik açısından sağlıklı olunduğunu ifade eden bir sağlık raporu her 5 senede bir alınmalıdır.
  • Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücülerinin ilgili eğitimlerini almış olmaları gerekmektedir.
  • Adli sicil kayıtlarının temiz çıkması gereklidir.

Psikoteknik Belgesi Nereden Alınır?

Bu belgenin alınabilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve yetki verilmiş bir kuruma gidilmesi gereklidir. Ticari araçların sürücülerinin ikamet edilen bölgedeki sağlık kurumuna başvurmaları ve psikoteknik belgesi talep ettiklerini bildirmeleri gerekmektedir. Adaylara 1 saat süresince devam eden fiziksel ve psikolojik testlerin yapılması sonrasında başarılı olunması halinde psikoteknik belgesi verilmektedir. Bu belgelerin geçerlilik süresi 5 senedir. Her 5 senede bir bu belgenin yeniden alınması gerekmektedir.

doktor muayene ile ilgili görsel sonucu

Psikoteknik Raporunun Alınması İçin Gerekli Belgeler

  • 2 tane vesikalık fotoğraf
  • Ehliyet
  • T.C Kimlik fotokopisi
  • Sürücü belgesi iadesi için ceza tutanağı ve fotokopisi

Psikoteknik Belgesi Cezası

Ülkemizde her sene binlerce kişi ticari araçları kullanan sürücülerin hatalarından kaynaklı olarak hayatını kaybediyor. Bu durumun önüne geçilmesi için psikoteknik belgesinin her ticari araç sürücüsü tarafından alınması zorunlu hale getirildi. 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren psikoteknik belgesi olmadan ticari araçların sürülmesi yasaklandı. Bu tarihten sonra psikoteknik belgesi olmadan ticari araç kullanan sürücülere 283 TL, araç sahiplerine ise 885 TL ceza verileceği ifade edildi.

Psikoteknik Belgesi Sorgulama

Psikoteknik belgesi intenet üzerinden sorgulanabilmektedir. Bu sorgulama işlemi e-devlet sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Aşağıdaki kısımda e-devlet üzerinden psikoteknik sorgulaması yapılabilecek intenet adresi yer almaktadır.

https://www.turkiye.gov.tr/saglik-e-imzali-psikoteknik-degerlendirme-raporlari-sorgulama

Son Güncelleme: 30.12.2019 00:30
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