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PTT açık mı? 21 - 22 Aralık Haftasonu günleri açık olan nöbetçi PTT şubeleri nerede? Nöbetçi PTT sorgulama

Sadece Türkiye'de değil dünyanın farklı bölgelerinde de hizmet veren PTT'nin hafta sonları açık olup olmadığı merak ediliyor. PTT açık mı? Haftasonu günleri açık olan nöbetçi PTT şubeleri nerede? 21 - 22 Aralık Nöbetçi PTT sorgulama işlemi belli oldu.

20 Aralık 2019 Cuma 23:59
PTT açık mı? 21 - 22 Aralık Haftasonu günleri açık olan nöbetçi PTT şubeleri nerede? Nöbetçi PTT sorgulama

Ülkemizin en önemli ve köklü kurumlarında biri olan PTT, Türkiye'de ve dünyanın farklı noktalarında insanlara hizmet vermeye devam etmektedir. Hafta sonu çeşitli işleri olan vatandaşlarımız PTT'nin hafta sonu cumartesi günleri açık olup olmadığını merak ediyor. Bilindiği üzere PTT, cumartesi günler nöbetçi PTT hizmetini hayata geçirmişti. Artı cumartesi günleri nöbetçi PTT şubelerinden belli bir saate kadar kargo ve posta gönderimi işlemlerini yapabileceksiniz.

Hafta sonları kapalı olan PTT, nöbetçi PTT uygulamasıyla cumartesi günler belli bir saate kadar posta ve kargo gönderimi yapmaktadır. Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımız daha iyi bir hizmet almaktadır.

Vatandaşlarımız cumartesi günleri PTT'nin açık oluğ olmadığını merak ederken, PTT'den yeni bir uygulama geldi. Artık cumartesi günleri belli bir saate kadar nöbetçi PTT şubelerinden kargo ve posta gönderimi yapabileceksiniz.

Nöbetçi PTT şubelerinin hangi şubeler olduğunu merak eden vatandaşlarımız PTT resmi web adresi üzerinden cumartesi günleri açık olan nöbetçi PTT şubelerinin nerede olduğunu öğrenebilecekler. PTT resmi web adresi üzerinde ''En Yakın PTT'' yazan butona tıkladığınızda nöbetçi PTT şubelerini görebileceksiniz. Normalde PTT şubeleri saat 09.00 – 12.30 ve 13.30 – 17.00 arasında hizmet vermektedir. Nöbetçi PTT şubeleri ise cumartesi günleri saat 13.30’a kadar hizmet vermektedir. Cumartesi günleri aat 13.30’dan tüm PTT şubeleri kapanmaktadır.

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Son Güncelleme: 20.12.2019 23:59
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