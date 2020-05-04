PTT Kargo müşteri hizmetleri direk nağlanma telefon numarası ve iletişim numarası 444 1 788

Korona virüs salgını sonrası devlet ekonomik yardımlarda bulunmaya başladı. Bu yardımlar PTT aracılığıyla yapılıyor. Bu nedenle vatandaşlar PTT çağrı merkezinin numarasını araştırmaya başladı. Bilindiği gibi PTT aracılığıyla maske, dağıtımları da yapılıyor.

PTT çağrı merkezi numarası 444 1 788’dir. PTT Kargo çağrı merkezini arayarak yollanan gönderi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

PTT Kargo çağrı merkezi ile kullanıcıların sorgulamaları

PTT Kargo çağrı merkezi üzerinden sorgulama yaparak şu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kargonun nerede olduğu,

Kargo teslim zamanı,

Kargonun telim edilip edilmediği,

Kargo tutarları,

En yakın PTT şubeleri,

İstek ve şikayetler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

PTT Kargo çağrı merkezi online iletişim

PTT Kargo online işlemlerini e-posta adresi üzerinden yapabilirsiniz. PTT Kargo e-posta adresi; info@ptt.gov.tr

PTT çağrı merkezi sesli yanıt bilgileri

444 1 788 üzerinden 9’a basarak, İngilizce hizmet alabilirsiniz.

444 1 788 üzerinden 7’ye basarak, Arapça hizmet alabilirsiniz.

444 1 788 üzerinden 1’e basarak PTTKart, kayıp, çalıntı ve şüpheli işlem konusunda bilgi alabilirsiniz.

444 1 788 üzerinden yine 1’e basarak, Posta Çeki, PTT Kart telefon bankacılığı, telefon bankacılığı şifre işlemleri ya da Sosyal Güvenlik Hizmetleri ödemeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

444 1 788 üzerinden PTT Kargo çağrı merkezini arayabilirsiniz ve 2 tuşuna basarak Yurtiçi gönderi, kurye, yurtdışı koli ve Apg ile Turpex hakkında bilgi alabilirsiniz.

444 1 788 üzerinden 3’e basarak, posta ve/veya telgraf hizmet gönderileri hakkında bilgi alabilirsiniz.

444 1 788 üzerinden 4’e basarak, HGS işlemleri ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

444 1 788 üzerinden 5’e basarak, PTTCell işlemleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

444 1 788 üzerinden 6’ya basarak, E PTT Avm işlemleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

444 1 788 üzerinden 7’ye, KEP-E Tebligat hakkına bilgi edinebilirsiniz.

444 1 788 üzerinden 8’e basarak, PTT Hizmetleri ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

444 1 788 üzerinden 0’a basarak, Veri izni ile ilgili işlemler hakkında bilgi alabilirsiniz.

444 1 788 üzerinden 9’a basarak, kurumsal işlemler hakkında bilgi alabilirsiniz.

PTT kargı çağrı merkezi engelli hizmetleri

PTT çağrı merkezi numarasının sesli yanıt sisteminde hangi tuşlamaları yaparsanız hangi işlemi yapabileceğinizi sizler için derledik.

PTT engelli vatandaşlar için hizmet kolaylıkları sunuyor. PTT bu hizmetleri intenet sitesi üzerinden gerçekleştiriyor. Bu hizmetler şu şekildedir:

İşitme ve konuşma engelliler PTT resmi sitesine girilir.

Sitede sağ üst kısımda bulunan ‘İşitme ve Konuşma Engelli Müşteri Hizmetleri’ bölümüne girin.

Açılan sayfada üyelik işlemlerini yapınız.

Ardında işaret diline hakim olan bir müşteri hizmetleri personeline bağlanacaksınız.

PTT engelli vatandaşlar için engelli dostu sms hattını da hizmete sundu. Engelli Dostu Sms Hattı 0312 309 59 13’dür.

PTT Kargo dağıtım mesai saatleri

PTT Kargo dağıtım mesai saatleri PTT şubelerinin çalışma saatleriyle aynı saatlerde çalışır. Bu saatler sabah 08.00 ile 17.00 arasıdır.

Merkez PP şubeleri Cumartesi günleri de Kargo işlemlerine gerçekleştirirken, diğer şubelerde hizmet verilmemektedir. PTT Kargo Pazar günleri teslimat gerçekleştirmez.