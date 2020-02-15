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PTT Kargo takip ve barkod sorgulama - PTT kargo takip no ile PTT Yurt İçi ve Yurt Dışı kargo sorgulama

Türkiye’nin her noktasına kargo hizmeti veren PTT Kargo kapsamında paketi bulunanlar kargo sorgulama işlemleri hakkında araştırma yapıyorlar. Peki PTT Kargo takip ve barkod sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte PTT kargo takip no ile PTT Yurt İçi ve Yurt Dışı kargo sorgulama için yapılması gerekenler ve çok daha fazlası…

15 Şubat 2020 Cumartesi 08:10
PTT Kargo takip ve barkod sorgulama - PTT kargo takip no ile PTT Yurt İçi ve Yurt Dışı kargo sorgulama

PTT kargo sorgulama işlemleri PTT’nin resmi intenet adresi üzerinden yapılabilmektedir. İntenet üzerinden sorgulama işleminin yapılabilmesi için aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresine gidilmesi ve sonrasında açılan sayfa üzerinde yer alan bölüme barkod numarasının girilmesi gerekmektedir.

13 haneli barkod numarasının girilmesi sonrasında “sorgula” tuşuna basılmasıyla işlem gerçekleştirilebilmektedir.

Bu bölüm aracılığı ile hem yurtiçi hem de yurtdışı kargo takiplerinin tümü yapılabilmektedir.

PTT Yurtdışı Kargo Ücretleri

PTT kapsamında yurtdışı kargo ücretleri aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresi üzerinden talep edilen bilgilerin doldurulması ile görülebilmektedir.

PTT Yurtdışı Kargo Gelmediğinde Ne Yapılmalı?

PTT kapsamında gelmesi gereken ancak ele ulaşmayan yurtdışı kargoları için aşağıdaki kısımda yer alan müşteri hizmetleri numarası aranabilmekte ve kargonun durumu hakkında bilgi alınabilmektedir.

  • 444 1 788

Ayrıca aşağıdaki kısımda yer alan faks numarası üzerinden de PTT Kargo ile iletişime geçilebilmektedir.

  • +90 312 309 59 13

PTT Genel Müdürlüğü İletişim Bilgileri

PTT Genel Müdürlüğü’nün iletişim bilgileri aşağıdaki kısımda yer aldığı gibidir.

  • Telefon: +90 312 509 50 00
  • Faks: +90 312 309 51 44
  • Adres: Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No 2 06050 Ankara/Ulus

PTT Kargo Şikayet Bildirimi Nasıl Yapılır?

PTT Kargo ile ilgili olarak şikayet, dilek ve öneriler resmi intenet adresi üzerinden yapılabilmektedir. Şikayet takipleri ise “Mesaj Takibi” bölümü üzerinden yapılmaktadır. Bu bölümde mesaj numarası, başvuru takip şifresi ve güvenlik kodu gibi bilgilerin girilmesi istenecektir. Bu bilgilerin girilmesi ile mesajlar ile ilgili ayrıntılar görüntülenebilmektedir.

PTT Kargo Kuralları

PTT Kargo hakkındaki tüm kurallar PTT Kargo ve Kurye Gönderileri Hakkındaki Yönetmenlik kapsamında belirtilmiştir. Resmi Gazete’de yer alan yönetmelik aşağıdaki adres üzerinden görüntülenebilmektedir.

PTT Kargo Takip Numaramı Kaybettim, Ne Yapmalıyım?

PTT Kargo takip numarasını kaybeden kişiler 2 şekilde numaralarını öğrenebilmektedirler. Bu yöntemlerden ilki PTT şubelerine kimlik bilgileri ile gidilmesi ve ikinci yöntem ise PTT müşteri hizmetlerinin aranmasıdır.

PTT Kargo Çalışma Saatleri

PTT Kargo hafta içleri 08.30’da açılmakta 12.30’da öğle arasına girmekte ve 13.30’da yeniden açılarak akşam 17.30’a kadar hizmet vermektedir.

Diğer yandan PTT Kargo Cumartesi günleri de öğlen 13.30’a kadar çalışmaktadır.

 

Son Güncelleme: 15.02.2020 08:10
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