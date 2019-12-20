PTT kargo torba kapandı ne demektir?

PTT kargosunu kullananlar tarafından merak edilen ‘’ Torba kapandı.’’ Durumunun ne olduğu araştırılıyor. PTT kargonun resmi intenet sitesi üzerinde yer alan kargo takip sayfasında kargonuzun durumunu kolayca öğrenebilirsiniz. Kargo takibi sorgularken anlamı bilinmeyen ‘’Torba kapandı’’ yazısı merak konusu oldu.

PTT Torba Kapandı Anlamı Nedir?

PTT üzerinden kargo yollandığı zaman Torba kapandı yazısı karşınıza çıkabilir. ‘’Torba kazandı’’ nın anlamı kargonun yola çıktığı ve alıcıya doğru gittiği için kargo torbasının açılmamak üzere kapandığı, kargonun iptal işleminin gerçekleşemeyeceği anlamına gelmektedir.

PTT biriminden alıcıya doğru torbanızın yani kargonuzun yola çıkması anlamına gelmektedir. Yola çıkan kargonun iptali olmayacağı için torba kapandı yazısı karşınıza çıkmaktadır. PTT’nin kargoyu iptal etmeme nedeni devlete ait bir kargo firmasını bünyesinde barındırmasıdır. Devlet ait belgeler, adli deliller gibi önemli evraklar kargo üzerinden gönderildiği için kargolar torbalara konur ve mühürlenir. Torba kapandı da torba yazmasının nedeni de kargoların gerçekten torbaların içerisine konmasıdır.

Torba kapandıktan sonra iptal süreci olmaz ancak adres değişikliği yapabilirsiniz.

PTT Kargo Sorgulama

Devlete bağlı olarak hizmet veren PTT, kargo hizmeti de sunmaktadır. Kaliteli kargo hizmeti sunan PTT, devlete ait önemli belgeleri de taşıdığı için kargoları torbaya koyar ve mühürler. Güvenilir kargo hizmeti sunan PTT kargo hizmeti ile büyük kargo firmaları ile yarışmaktadır. PTT ile kargo yolladıysanız ve kargonuzu takip etmek istiyorsanız şu yollara başvurabilirsiniz:

-PTT intenet sitesi üzerinden kargonuzu sorgulayabilirsiniz.

-PTT çağrı merkezini arayarak kargonuzu sorgulayabilirsiniz.

-PTT şubelerinden birine giderek kargonuzun son durumunu öğrenebilirsiniz.

-E-devlet üzerinden kargonuzu takip etmeniz mümkün.

PTT çağrı merkezi numarası: 444 1 788

E- Devlet Üzerinden Kargo Nasıl Sorgulanır?

1.Adım: E- devlet sayfasına giriniz. T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız. Şifreniz yoksa PTT den 2 TL ye şifre alabilirsiniz.

2.Adım: Sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına ‘’PTT kargo sorgulama’’ yazınız.

3.Adım: Kargonuz ile ilgili bilgilendirme tablosu karşınıza çıkacaktır.

PTT Kargosunu İntenet Üzerinden Sorgulama İşlemi

1.Adım: PTT resmi intenet sitesine giriniz.

2.Adım: Kargonuza ait kargo numarasını belirlenen alana yazınız.

3.Adım: Gerekli bilgileri yazdıktan sonra sorgula kısmına tıklayınız. Kargonuz ile ilgili bilgilendirme sayfası karşınıza çıkacaktır.