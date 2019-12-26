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PTT personel alımı KPSS puan sınırı kaç olacak? 2020 PTT personel alımı KPSS puanı

2019 yılında personel alımı yapmayan PTT, 2020 yılında yapacağı alımlarda KPSS şartı getirdi. Personel alımını merakla bekleyen pek çok kişi PTT personel alımı KPSS puan sınırı kaç olacak sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 2020 PTT personel alımı ve KPSS puanı ile ilgili ayrıntılar.

26 Aralık 2019 Perşembe 15:00
PTT personel alımı KPSS puan sınırı kaç olacak? 2020 PTT personel alımı KPSS puanı

PTT 2019 yılında personel alım duyurusu yapmadı. Yönetmelik değişikliğinin beklenmesi sebebiyle 2019 yılında PTT ilan yayınlamadı ancak personel alımını 2020 yılında yapacak.

KPSS şartı getiriliyor

2020 yılı personel alımına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. 2018 yılında yapılan düzenlemeyle personel alımlarında KPSS şartı kaldırılmış ve yazılı sınav getirilmişti. Ancak Yüksek Mahkeme’nin aldığı kararla personel alımlarında KPSS şartı getirildi. Geçtiğimiz ay yürürlüğe giren düzenlemeyle personel alımlarında KPSS puanı dikkate alınacak.

PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

PTT personel alımlarında adayların;

T.C. vatandaşı olması,

18 yaşını tamamlaması,

Kamu haklarından yasaklı olmaması,

Anayasal düzene, devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırmak, cinsel saldırıda bulunma, çocuk istismarı, fuhuşa sevk etme, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticari, örgüt kurma ve tefecilik suçlarından mahkum olmamas,

Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması,

Emekli olmaması,

Askerlikle ilişiğinin bulunmaması gerekmektedir.

KPSS şartı kaç puan olacak?

Geçtiğimiz yıllarda KPSS şartıyla yapılan alımlarda lisans mezunu adaylar 70, ön lisans mezunları 60 puanla atanabilmekteydi. KPSS şartının da yeni alımlarda bu seviyede olması bekleniyor.

Son Güncelleme: 26.12.2019 15:00
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