Ptt rapor parası yattı mı? Edevlet ve ptt online rapor sorgulama işlemleri

Bağkur’a ya da SSK’ya bağlı olarak sigortalı olan kişiler bazı durumlarda rapor parası alabilir. Sağlık sorunları, iş kazaları gibi durumlarda rapor alan kişiler, rapor parası sorgulamasıyla rapor ücretlerinin ödenip ödenmediğini öğrenebilir.

SSK Rapor Sorgulama Telefon Numarası

Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi aranarak rapor parasının ödenip ödenmediği öğrenilebilir. SGK çağrı merkezi üzerinden SSK ve Bağkur hakkında bütün soruların yanıtları alınabilir. Alo 170 hattını arayan kişiler Bağkur veya SSK rapor ücretlerinin sorgulamasını yapabilir.

Sorgulamada Nelere İhtiyaç Duyulur?

ALO 170 hattını arayan kişilerden bazı bilgileri vermesi talep edilir. Müşteri temsilcisinin öğrenmek isteyeceği bilgiler şunlardır:

- T.C. Kimlik Numarası,

- Ad, Soyad,

- Çalışılan kurum,

- Çalışma süresi,

- Rapor süresi,

- Anne kızlık soyadının bazı harfleri.

E-devlet Üzerinden Rapor Parası Sorgulaması

Rapor paralarının sorgulaması E-devlet sistemi üzerinden de yapılabiliyor. Sisteme giren kişiler “4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme” ekranına gelerek rapor paralarının durumunu öğrenebilir. Bunun yanı sıra rapor parasına dair bütün detaylara da bu ekrandan ulaşılabilir.

E-devlet üzerinden rapor parası sorgulaması yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme adresine tıklayabilirsiniz.

Rapor parası sorgulamaları PTT şubelerinden de yapılabiliyor. Nüfus cüzdanıyla PTT şubesine giden kişiler paralarının ödenmesi halinde bu kurumdan paralarını alabilir. Ayrıca SGK’nın il sağlık müdürlükleri ziyaret edilerek rapor parasının durumu sorgulanabilir.