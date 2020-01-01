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PTT şubeleri 1 Ocak Çarşamba açık mı kapalı mı?

Yeni yılın ilk gününde PTT şubelerinde işi olan vatandaşlar bu tarihte PTT’lerin açık olup olmadığını merak ediyorlar. Peki PTT şubeleri 1 Ocak Çarşamba gününde açık mı kapalı mı? İşte PTT şubelerinin açık olduğu tarihlerle ilgili ayrıntılı bilgiler…

01 Ocak 2020 Çarşamba 00:24
PTT şubeleri 1 Ocak Çarşamba açık mı kapalı mı?

Yeni yıla girilmesine çok az bir zaman kala vatandaşların yeni yılın ilk gününde PTT şubelerinin açık olup olmadığını merak ediyorlar. PTT aracılığı ile birçok işlem çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebildiği için, pek çok vatandaşımız da yeni yılın ilk gününde PTT şubelerinin açık olup olmadığını soruyorlar.

1 Ocak 2020 Bankalar, PTT Şubeleri, Eczaneler Açık mı?

1 Ocak 2020 günü resmi tatil olduğu için okullar, hastaneler, eczaneler, PTT şubeleri ve bankalar vatandaşlara hizmet vermeyecek. Yalnızca hastanelerin acil bölümleri ve eczanelerin nöbetçi olanları vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

2020 Senesi Resmi Tatiller

  • 1 Ocak 2019 Salı Yılbaşı
  • 23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü
  • 19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü
  • 30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı
  • 29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

2020 Senesi Dini Tatiller

  • 3 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi
  • 4 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)
  • 5 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)
  • 6 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)
  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
  • 11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
  • 13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)
Son Güncelleme: 01.01.2020 00:24
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