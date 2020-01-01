PTT şubeleri 1 Ocak Çarşamba açık mı kapalı mı?

1 Ocak 2020 Bankalar, PTT Şubeleri, Eczaneler Açık mı?

Yeni yıla girilmesine çok az bir zaman kala vatandaşların yeni yılın ilk gününde PTT şubelerinin açık olup olmadığını merak ediyorlar. PTT aracılığı ile birçok işlem çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebildiği için, pek çok vatandaşımız da yeni yılın ilk gününde PTT şubelerinin açık olup olmadığını soruyorlar.

1 Ocak 2020 günü resmi tatil olduğu için okullar, hastaneler, eczaneler, PTT şubeleri ve bankalar vatandaşlara hizmet vermeyecek. Yalnızca hastanelerin acil bölümleri ve eczanelerin nöbetçi olanları vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

2020 Senesi Resmi Tatiller

1 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

2020 Senesi Dini Tatiller