PTT Zimmet alındı anlamı nedir? Zimmete alınan kargolar ne zaman gelir?

PTT zimmet alındı mesajı çoğunlukla, yurtdışından gelen ürünler için kullanılan kargo takip veya sorgulama işlemlerinde insanların karşısına çıkan bir mesajdır.

Az kişinin denk geldiği PTT zimmet ibaresiyle çoğu kişi karşılaşmadığından dolayı genellikle ne olduğu bilinmemektedir.

Bu uyarı mesajından, sipariş edilen ürünün gümrükte veya UKİM’de kaldığı anlaşılmaktadır. Ürün, dağıtımdan önce zimmete alınabilir, bu kullanıcı açısından bir sorun yaratmamaktadır. Kısa süre içerisinde kullanıcı ürününe sahip olur.

PTT ZİMMET ALINDI NE ANLAMA GELİYOR?

PTT zimmet alındı tabiri, ürünü gönderen firma, kargo şubesi veya dağıtımcı tarafından zimmete alınması, dağıtım için ürünün hazırlık aşamasına geçtiği durumu anlatır.

PTT KARGO TAKİBİ ZİMMET ALINDI UYARISI NEDİR?

PTT zimmete alındı uyarısı, kullanıcıların kargosunun takibini veya sorgulamasını yaptığı sırada göreceği bir uyarıdır. PTT yurt için ve yurt dışı kargo servisi yapar ve bundan dolayı zimmet alındı yazısı genellikle yurtdışına gönderilen veya yurtdışından gelen kargolar için yazılan bir uyarıdır.

Yurt dışından gelen ürünler, daha fazla bir süre aldığı için müşteriler tarafından sıkça sorgulama işlemi yapılır. Bazı durumlarda da ürün ülkeye vardığında bile, ürünün size gelmesi belli bir süreyi alabilir. Bu tarz durumlarda yine takip numarasıyla ürünün durumuna bakılır.

ZİMMETE ALINAN KARGOLAR ULAŞTIRILIR MI?

Eğer ürününüz Türkiye’ye vardıysa ve size teslim edilmediyse, ürününüz UKİM’de görünmektedir. Bu durumda ‘zimmet alındı’ uyarısıyla karşılaşmanız olasıdır.

Çok az kişinin karşısına çıkan uyarı olan ‘zimmete alındı’ uyarısını çoğu kişi bilmediği için bu uyarıyla karşılaşan kişiler tedirgin olmaktadır. Yurt dışından sipariş edilen ürünlerde kişilerin en korktuğu durumlardan olan gümrüğe takılması, iptal edilmesi veya tarafından ulaşmamasıdır.

PTT zimmete alındı uyarısını gören kişiler ürünün şu an zimmet alındığı anlamına geldiğini bilmeleri gerekiyor. Bu uyarı başta insanları korkutsa da bir sorun taşımamaktadır. Sipariş edilen ürün en geç 1-2 gün içerisinde dağıtıcı firmaya verilir ve ürün sahibine iletilir.

GÜMRÜK ÜCRETİ BELİRLENMESİ

PTT gümrük ücretini sorgulama işlemini yaptığınız sayfadan görebilirsiniz. Satın aldığınız ürünün gümrük ücretleri daha önceden bilemezsiniz, belirsizdir. Ürünün gümrük ücreti sadece gümrükte karar verilir. Bu işlemden sonra ‘PTT zimmet alındı’ uyarısıyla birlikte ürünün dağıtıma çıkması için hazırlık aşaması başlar.

Ürün takip sayfasında ‘torba kapandı’ ibaresi görüldüğü zaman ürünün gümrük geçiş ücreti de size bildirilecektir.

Gümrük ücreti yurtdışından siparişini verdiğiniz ürünün, fiyatından ayrı olarak yurtdışından ülkemize geçerken belirlenen bir ücrettir. Ekranda görünen ücreti ürünü getiren PTT şubesine kapıda ödeyebilirsiniz.

Belirlenen gümrük ücretlerine hiçbir şekilde itiraz veya ödememe gibi bir durumunuz yoktur. Gümrük ücretini ödemediğiniz durumlarda ürün teslim edilemez.