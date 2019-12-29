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Rabia Naz'ın otopsi sonucuna göre ölüm nedeni belli oldu

Kamuoyunun yakından takip etti Rabia Naz'ın otopsi sonucuna göre ölüm nedeni belli oldu. TBMM Komisyon üyeleri 7 Ocak 2020 itibariyle yeniden Eynesil'e gidebilir.

29 Aralık 2019 Pazar 14:56
Rabia Naz'ın otopsi sonucuna göre ölüm nedeni belli oldu

Giresun ilçesi Eynesil’de evinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen hayatını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın savcılık dosyası TBMM Araştırma Komisyonu’na geldi. Söz konusu rapora göre Rabia Naz’ın düşüp kaybettiğine yer verildiği görüldü.

TBMM Araştırma Komisyonu’nun talebi üzerine küçük kızın otopsi ve savcılık raporu da parlamentoya ulaştı.

Tınak arasındaki DNA önekleri ortaya çıktı

Raporda Rabia Naz’ın vücudundaki hasarlara da yer verildi. Naz’ın sol el tınağında erkek DNA profilinin, baba Şahin Vatan ve ağabey Yaşar Mert Vatan’a ait olduğu ortaya çıktı.

Yüksekten düşme ile uyumlu

Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı ve parlamentoya gönderilen 2 farklı raporda Vatan’ın ölüm sebebinin genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucunda yaşandığı ve yüksekten düşmeyle uyumlu olduğu aktarıldı. 7 Ocak 2020 itibariyle çalışmalara yeniden başlayacak komisyon üyeleri, Eynesil’e araştırma yapmak üzere yeniden Giresun’a gidebilir.

Son Güncelleme: 29.12.2019 14:56
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