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Ramazan Bayramında da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı hangi günler için gelecek?

Geçen haftalarda kararı alınan ve kararın alınmasının ardından her hafta sonları için uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta için Cuma gününden itibaren geçerli olacak. Tüm hafta sonları için sokağa çıkma yasağı kararının alınmasından sonra vatandaşlar yaklaşmakta olan bayram hakkında Ramazan Bayramında da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı hangi günler için gelecek? Sorularını merak etmeye başladı. İşte tüm merak edilenler, yazımızın içeriğinde.

30 Nisan 2020 Perşembe 18:08
Ramazan Bayramında da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı hangi günler için gelecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ülkemizde bulunan koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla alınan önlemlerin başında gelen 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta hayata geçirilen sokağa çıkma yasağının Ramazan bayramı boyunca devam edeceğini belirtti. Ramazan bayramında ise sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı, konusu merak edilmekte.

Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hangi günler sokağa çıkılmayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının ramazan bayramı içerisinde de uygulanacağını belirtti. Ramazan bayramında bu yasağın uygulanıp uygulanmayacağı konusu ise merak edilmekte. Koronavirüs’e karşı savaş içerisinde olan Türkiye salgının hızla yayılmasının önüne geçebilmek için önemli kararlara imza atmakta. Bu kapsamda ramazan bayramı için bu sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı soruları sorulmaya başlandı. Tüm ayrıntıları yazımızın içerinde.

Koronavirüs’e karşı mücadele çerçevesinde bazı yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. 30 büyükşehirde ve Zonguldak için alınan hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı kararı bu hafta da 1 Mayıs İşçi bayramı gününde meydanların kalabalık olacağı nedeniyle o günden başlayarak 3 gün olarak uygulanacak. Bununla birlikte Cumhurbaşkanının bu sokağa çıkma yasağının aynı şekilde ramazan ayı için de geçerli olacağı belirtildi. Ramazan bayramı için bu yasak uygulanacak mı? Cevabı yazımızın ddevamında.

Sokağa çıkma yasağı ne kadar sürecek?

Halihazırda, bu hafta 1 Mayıs 2020 tarihinin Cuma gününe denk gelmesi ve 1 Mayıs’ın resmi tatil olması (İşçi Bayramı) nedeniyle sokağa çıkma yasağının süresi haftasonuyla da birleştirilerek 3 güne çıkarıldı. Geçtiğimiz hafta da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe güne rastlamış, bu nedenle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı, 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde toplam 4 güne çıkarılarak uygulanmıştı.

Sokağa çıkma yasağı uygulamasının koronavirüs’ün önüne geçme konusunda oldukça başarılı olduğu ve sağlık bakanı tarafından her gün paylaştığı , günlük koronavirüs tablosuna bakıldığında iyi yönde bir gelişme görülmekte. Bundan dolayı sokağa çıkma yasağının devam etmesi bilim kurulu tarafından tavsiye edilmiş ve Cumhurbaşkanının da onayıyla ramazan ayında her hafta sonu aynı şehirlerde, uygulanmaya devam edeceği kararı alınmıştır.

Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

2020 senesinde 23 ve 24 Mayıs tarihlerine gelecek olan ramazan  bayramı içerisinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bu sorunun cevabını henüz veremeyiz. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sokağa çıkma yasağının hafta sonları hayata geçirilerek, bayrama kadar süreceği açıklaması yapıldı. Bilim kurulu tarafından da istekler sonrasında ramazan bayramı arefe gününe dek ve bayramın ilk günü için sokağa çıkma yasağının uygulanma kararıyla birlikte bir sokağa çıkma yasağı uygulanabilir. Fakat şimdilik bunlar sadece önseziden öteye gidemez.

Sokağa çıkma yasağı süresince bakkal, eczane ve fırınlar açık mı?

Sokağa çıkma yasağının hayata geçirildiği gün içserisinde insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için marketler belirlenmiş saatler arasında çalışırken, fırın ve eczaneler normal saatlerinde açık kalacak. Fakat zaruri sebep sonucunda sokağa çıkma yasağına uymayan kişilere 1593 sayılı kanun gereğince 282. Maddesine bakılarak 3 bin 150 TL miktarında bir para cezası verilmektedir.

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Son Güncelleme: 30.04.2020 18:08
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