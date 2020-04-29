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Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı’nda kısıtlaması uygulanacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yapılan ulusa sesleniş konuşmasında ''Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı ve Ramazan Bayramı’nda kısıtlaması uygulanacak mı?'' sorularının yanıtını duyurdu. İşte 4. sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili merak edilenler.

29 Nisan 2020 Çarşamba 21:28
Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı’nda kısıtlaması uygulanacak mı?

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün düzenlenen kabine toplantısından sonra coronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yeni bilgileri kamuoyuna duyurdu.

Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?

Coronavirüs tedbirleri çerçevesinde alınan sokağa çıkma kısıtlaması 1 Mayıs saat 00.00’da başlayacak ve 3 Mayıs saat 00.00’da sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasında market ve bakkallar açık mı olacak?

Market ve bakkallar kısıtlamaların ilk gününde 1 Mayıs Cuma saat 09.00 ila saat 14.00 arasında açık olacaktır. Saat 14.00 sonrasında kepenk kapatacak bakkal ve marketler 2-3 Mayıs tarihlerinde hizmet vermeyecekler.

Salgın sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ilk olarak 11-12 Nisan tarihlerinde uygulanmıştır. 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde ikinci defa uygulanacak kısıtlama, 23 Nisan Perşembe günü 24-25 ve 26 Nisan tarihleriyle birleştirilerek üçüncü kez devreye konulmuştu.

 

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Son Güncelleme: 29.04.2020 21:28
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