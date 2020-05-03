Ramazan'da unutarak bişey yemek, içmek orucu bozar mı?

Ramazan ayında en merak edilen soruların arasında ‘Unutarak bir şey yemek orucu bozar mı?’ sorusu yer almaktadır. 15 saat kadar oruç tutulduğu düşünüldüğünde bazen unutarak dalgınlıkla bir şeyler yemek kişilerin başına gelen bir durumdur.

Ayrıca açlığın getirdiği unutkanlık ile yemeğin tadına bakmak ya da yanlışlıkla su içmek de sıklıkla yapılan davranışlardır. Peki unutularak bir şey yenmesi içilmesi durumunda oruç bozulur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklaması doğrultusunda yanlışlıkla yani farkına varmadan bir şey yenip içmesi orucu bozmaz. Bu durumun bilinçli yapılması orucu bozar. Oruçlu olduğunu fark eden kişinin yemeye devam etmemesi gereklidir. Farkında olmadan bir şey yendiği durumda ağız çalkalandıktan sonra oruca devam edilir. Ayrıca Hz. Muhammed de bu konuya ilişkin oruçlu olduğunu unutup yiyen içen kişileri Allah’ın doyurduğunu söylemiştir.

İmsak Ezanı Okunurken Bir Şey Yiyip İçilmeli mi?

İmsak ezanı okunmaya başlandığı sırada bir şeyler yiyip içmeye son verilmelidir. Eğer yenilen bir şey varsa yutulup yeme içmeye son vermek gerekmektedir.

İftar Ezanı Okunurken Bir Şey Yiyip İçilmeli mi?

İftar ezanı okunmaya başlandığı sırada bir şeyler yiyip içmede herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Ezan başladıktan sonra oruç açılabilmektedir.

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