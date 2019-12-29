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Rapor Parası emanete alındı ne demektir? Emanete alınan rapor parası sorgulama ve çekme bilgileri

İş göremezlik ödeneğini zamanında alamayan vatandaşlar e-Devlet'e giriş yaptığında ''Rapor parası emanete alındı'' ibaresiyle karşı karşıya kalıyor. SGK'da rapor parası emanete alındı ne demektir? İşte emanete alınan rapor parası sorgulama ve çekme bilgileri.

29 Aralık 2019 Pazar 14:09
Rapor Parası emanete alındı ne demektir? Emanete alınan rapor parası sorgulama ve çekme bilgileri

SGK’dan hastalık, iş kazası veya analık gibi gerekçelerle tarafınıza ödenen rapor parası veya iş göremezlik ödeneğini PTT’ya yatırılmasını müteakip en geç 2 ay içerisinde almanız gerekmektedir. SGK rapor parasını alabilmeniz için PTT’ye gönderilme tarihi itibariyle en geç 2 ay içerisinde ödemenizi almadığınız durumda SGK emanet hesaplarına geri alınmaktadır.

E-devlet sisteminden rapor parası sorgulama yaptığınızda ‘’parası emanete alındı’’ ibaresiyle karşılaşmanız, hakkınızın SGK emanet hesabına alındığı anlamına gelmektedir. Emanete alınan rapor paralarınızı ödenme tarihi itibariyle üzerinden 5 yıl geçmemişse geri almanız mümkündür.

Emanete alınan rapor parası nedir?

SGK şahıs ödemeleri sisteminde daha öncesinde banka hesabını tanımlamamışsanız ödemeleriniz PTT’ye gönderilir. PTT’ye gönderilen ödemeleri en geç 2 ay içerisinde almanız gerekiyor.

İş göremezlik ödeneği emanete alındı ne demektir?

Rapor parasının bir diğer ismi iş göremezlik ödeneği anlamına gelmektedir.

SGK emanete alınan para sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Sorgulama işlemini e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. SGK 4A/4B İş Göremezlik Ödemesi Görme menüsünden veya https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme bağlantısı üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Eğer rapor bilgisi yoksa henüz bir işlem yapılmamış anlamına geliyor.

Rapor parası eğer merkeze gönderilmişse ödeme onaylanmak üzere SGK’ya gönderilmiş anlamına gelir. Bu durumda ödemeniz en geç 1 hafta içerisinde hesabınıza transfer edilecektir.

Emanete alınmış rapor parası nasıl alınır?

Emanete alınan SGK parasını alabilmeniz için iki yöntem bulunmaktadır. İlk olarak e-Devlet sistemine giriş yaparak banka hesabınıza paranın transfer edilmesini sağlayabilirsiniz. İkinci formül ise SGK’ya dilekçeyle başvuruda bulunarak ödemenin yeniden PTT’ye yapılmasını sağlamaktır.

SGK şahıs ödemeleri banka hesabına nasıl tanımlanır?

SGK şahıs ödeme sisteminde tanımlayabileceğiniz bankalar;

Akbank, Burganbank, Deniz Bank, Fibabank, Halk Bankası, Şeker Bank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, Garanti Bankası ve Yapı Kredi bankasıdır. E-devlet sistemine giriş yaparak SGK – Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama aracılığıyla tanımlama yapabilirsiniz.

Emanete alınan iş göremezlik ödemesi dilekçe öneği nasıl yazılır?

…… Sosyal Güvenlik Merkezine

Kurumunuzdan tarafıma yapılan …… TL tutarındaki ödemeyi elimde olmayan sebeplerle alamadığımdan ödeme tekrar emanet hesaplarına alınmıştır. Ödememin yeniden PTT’ye gönderilmesini arz ederim.

Emanete alınan rapor paraları ne zaman yatar?

Dilekçenin yanı sıra SGK’ya tanımlama yaptıktan sonra ödemeniz en geç 3 iş günü sonrasında PTT’ye yeniden aktarılmış olur.

Son Güncelleme: 29.12.2019 14:09
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