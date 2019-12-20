Rapor parası merkeze gönderildi ne demektir, ne anlama geliyor?

Son günlerde birçok vatandaşın rapor parası sorgulama işleme esnasında karşılaştığı “rapor parası merkeze gönderildi” yazısı herkes için merak konusu oldu.

Rapor parası için öncelikle bazı belgeler hazırlanır. Bu belgeler inceleme, onaylama ve ödenek çıkartma işlemlerinden geçer. Belgeleri teslim edildikten sonra yapılan bu işlemler iki hafta kadar sürebilir. Geçmişte çok daha uzun süren bu işlem günümüzde en hızlı şekilde neticelendiriliyor. Elektronik ortam sayesinde belgeler yetkili mercilere çok çabuk ulaştığından işlemlerde çok hızlı gerçekleşiyor.

Rapor parası merkeze gönderildi yazısı tüm belgelerin kontrol edilip paranın hepsinin belirtilen hesaba yatırıldığı anlamına geliyor.