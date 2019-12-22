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Reddi Miras hangi durumlarda yapılır? Reddi miras nedir? Reddi Miras hakkında bilgiler

Birçok vatandaş borçlu miras kalması durumlarında ne yapılacağını merak ediyor. Peki reddi miras nedir, reddi miras hangi durumlarda yapılır? İşte reddi miras hakkında bilgiler.

22 Aralık 2019 Pazar 18:44
Reddi Miras hangi durumlarda yapılır? Reddi miras nedir? Reddi Miras hakkında bilgiler

Kişinin herhangi bir kişi tarafından kendisine bırakılan mirası reddetmesine reddi miras denir. Bu durum mirası bırakan kişinin üzerinde borç kalması durumunda mirasçı tarafından tercih edilir.

Reddi miras nedir?

Herhangi bir kişiden size bir miras kaldığında kalan miras borçtan fazla ise mirasçı kendisine kalan mirası ve miras bırakan kişinin tüm haklarını reddetmesine reddi miras denir. Miras hukukuna göre kişinin yasal olarak belirlenmiş mirasçıları, kişinin vefatı sonrası mirasçı sıfatını alır. Mirasçı sıfatını alan kişiler, miras bırakan kişinin mal varlığını alma hakkına sahipken, aynı zamanda borçlarını da üstlenmiş olur.

Bir kişinin vefat etmesinin ardından miras kanunen mirasçılara geçer. Bu hakkın mirasçılara geçmesi için hiçbir işlem yapması gerekmez. Kişinin ölümüyle birlikte miras otomatik olarak mirasçılara geçer.

Reddi miras çeşitleri nelerdir?

Reddi miras’ın iki çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; mirasın gerçek reddi ve mirasın hükme reddi şeklindedir.

Mirasın gerçek reddi nedir?

Mirasçıların mirası ayırt etme gücü varsa bu işlemi Sulh Hukuk mahkemesine başvurarak yapabilirler. Ancak bu başvuruyu yapabilmek için miras bırakan kişinin vefat etmesi mirasın gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Mirasın gerçekten reddi için herhangi bir işlem yapılmaz. Mahkemeye giderek bir beyanda bulunmak yeterlidir.

Mirasın reddi için miras kalan kişinin fiil ehliyeti olmalıdır. Mirasçı kalan mirası reddettiğinde, mirasçı olma hakkını da reddetmiş olacaktır. Miras reddinde bulunacak kişilerin mirasçı sıfatının da alınacağını bilmesi ve iyi düşünüp karar vermesi gerekir.

Mirasın gerçek reddi nasıl yapılır?

Mirasın gerçek reddi, miras kalan kişinin son olarak oturduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesine gidilerek yapılır. Bu işlem mirasçının tüm haklarından vazgeçtiğini belirtir. Bu reddetme işlemi yalnızca yanılma, aldatma, korkutma gibi durumlarda değiştirilir.

Mirasın gerçek reddi hangi sürede yapılmalıdır?

Mirasın gerçek reddi işlemi mirasçının durumu öğrenmesinden sonra üç ay içinde yapılmalıdır. Ancak resmi defterin olduğu durumlarda bu süre 1 aydır.

Reddi miras beyanı hangi mahkemeye yapılır?

Kişi reddi miras beyanında bulunmak için Sulh Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunmalıdır. Mirası bırakan kişinin yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesine gitmek yeterlidir. Ret beyanı ise mirasın bulunduğu yerdeki mahkemece özel kütüğe geçirilir ve mirasın ret talebi miras kalan kişiye bir belge olarak verilir.

Mirasın hükmen reddi nedir?

Miras bırakan kişinin vefat tarihinde ödenemeden aczi net olarak belli olan mirasın reddedilmesidir. Bu miras reddi sırasında herhangi bir işlem veya başvuruya gerek yoktur. Aynı şekilde bu miras reddi türü içinde herhangi bir süre sınırı yoktur.

Mirasın hükmen reddi durumunda miras geri alınması esnasında mirasçılar tüm hakları kazanır. Ancak tüm bu haklar geçicidir. Bu durumda mirasçı mirası reddettiğini bildirmek zorunluluğunda değildir.

Reddi mirasın sonuçları nelerdir?

Bir kişi reddi miras talebinde bulunduğunda bu talebin sonucunda bazı durumlar ortaya çıkar. Mirası reddeden kişi mirasçı unvanını kaybeder. Ayrıca miras reddi, yasal ve atanmış mirasçılar için farklı hukuki sonuçları doğurur. Miras reddinin genel olarak sonuçları şu şekildedir;

  • Yakın mirasçıların hepsi mirası reddederse reddedilen mirasın yerine hiç kimse geçemez.
  • Resmi tasfiyenin sonunda mirası reddeden mirasçılar arasında kalanlar bölünür.
  • Yasal ve atanmış mirasçıların mirası reddetmesi durumunda miras resmi olarak tasfiye edilmiş olur.
  • Miras sadece yasal mirasçılar tarafından reddedilirse, reddedenlerin yerine yeni yasal mirasçılar geçer.
  • Mirasın hepsi altsoyun tamamı tarafından reddedilirse mirasın tamamı eşe geçer ve eş tek mirasçı olur.
  • Kalan mirası reddeden kişi, kendisinden sonra gelen mirasçıları mirası kabul veya reddetmeleri için davet edilmesi şartı ile reddedebilir.
Son Güncelleme: 22.12.2019 18:59
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