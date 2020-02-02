Rehabilitasyon merkezlerine sınav şartsız personel alımı yapılacak

Türkiye İş Kurumu'nun resmi web adresi üzerinden çeşitli iş ilanları, iş arayan adaylarla paylaşılmaya devam ediyor. Çok sayıda ilanın bulunduğu platforma güncel bir personel alım ilanı daha eklendi. Yayınlanan yeni ilanla beraber en az ilkokul mezunu olmak kaydıyla rehabilitasyon merkezlerine personel alımı yapılacağı gözlemlendi,

Farklı şehirlerde ve farklı pozisyonlarda yapılacak olan rehabilitasyon merkezlerine yönelik alımlarla ilgili başvuru süreci ve şartları da ilan ile birlikte yayınlanmış oldu.

Adayların başvuru yapabilecekleri kadrolar:

- Özel Eğitim Öğretmeni

- Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı

- Fizyoterapist

- Okul Öncesi Öğretmeni

- Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim

- Sınıf Öğretmeni

- Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)

- Sağlık Memuru

- Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

- Sekreter

- Psikolog

- Sosyal Hizmet Uzmanı

- Usta Öğretici (Diğer)

- Şoför (Yolcu Taşıma)

- Hemşire

- Ön Muhasebeci

- Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni

- Diğer Sağlık Personeli