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Rehabilitasyon merkezlerine sınav şartsız personel alımı yapılacak

İŞKUR resmi web sitesi üzerinden paylaşılan peşpeşe ilanlar iş arayanlara umut verdi. Yayınlanan yeni ilanlar ile yapılan başvurularla Rehabilitasyon merkezlerine sınav şartsız personel alımı yapılacak. Çeşitli kadrolara yapılacak olan alımların detayları haberimizde.

02 Şubat 2020 Pazar 15:09
Rehabilitasyon merkezlerine sınav şartsız personel alımı yapılacak

Türkiye İş Kurumu'nun resmi web adresi üzerinden çeşitli iş ilanları, iş arayan adaylarla paylaşılmaya devam ediyor. Çok sayıda ilanın bulunduğu platforma güncel bir personel alım ilanı daha eklendi. Yayınlanan yeni ilanla beraber en az ilkokul mezunu olmak kaydıyla rehabilitasyon merkezlerine personel alımı yapılacağı gözlemlendi,

Farklı şehirlerde ve farklı pozisyonlarda yapılacak olan rehabilitasyon merkezlerine yönelik alımlarla ilgili başvuru süreci ve şartları da ilan ile birlikte yayınlanmış oldu.

Adayların başvuru yapabilecekleri kadrolar:

Rehabilitasyon merkezlerine sınav şartsız personel alımı

 

- Özel Eğitim Öğretmeni  

- Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı  

- Fizyoterapist  

- Okul Öncesi Öğretmeni  

- Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim  

- Sınıf Öğretmeni  

- Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)  

- Sağlık Memuru  

- Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı  

- Sekreter  

- Psikolog  

- Sosyal Hizmet Uzmanı  

- Usta Öğretici (Diğer)  

- Şoför (Yolcu Taşıma)  

- Hemşire  

- Ön Muhasebeci  

- Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni  

- Diğer Sağlık Personeli  

Son Güncelleme: 02.02.2020 15:09
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