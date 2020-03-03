Rusya para birimi nedir? Rusya para birimi kaç TL'dir?

Sovyetler Birliği zamanında büyük bir coğrafyaya hakim olan Rus Rublesi, günümüzde sadece Rusya’nın resmi para birimi olarak kullanılmaktadır. Rus Rublesi Rusya Merkez Bankası tarafından basılmaktadır.

Rus Rublesinin alt birimi Kopeyka’dır. Kopeyka Rusya’nın Kuruşu olarak kabul edilmektedir. 100 Kopeyka 1 Rus Rublesi yapmaktadır. Rublenin kodu RUB’dur ve Rublenin numarası 643’tür.

Rus Rublesi’nin 9 adet banknot şekli vardır. Bu banknotlar şu şekildedir:

- 5 Rus Rublesi

- 10 Rus Rublesi

- 50 Rus Rublesi

- 100 Rus Rublesi

- 200 Rus Rublesi

- 500 Rus Rublesi

- 1000 Rus Rublesi

- 2000 Rus Rublesi

- 5000 Rus Rublesi

Rus Rublesinin Türk Parası Karşısında Değeri Nedir?

Güncel döviz kurlarına göre 1 Rus Rublesi 0,096 TL’dir. TL Rus Rublesi karşısında daha değerli bir para birimidir. Ayrıca 1 Rus Rublesi 0,016 Dolara karşılık gelmektedir.

Rus ekonomisi çok güçlüdür, ancak para birimi ekonomiyle aynı büyüklükle değildir. Bunun nedeni Rusya Merkez Bankasının politikaları ve Rusya uygulanan cari denge politikalarıdır.