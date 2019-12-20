Rüyada acı çekmek nedir? Rüyada acı çekmenin anlamı, tabiri

Rüyada Acı Çekmek

Rüyadan acı çekmek, bir yerinin ağrıdığını ya da acıdığını görmek, her şeyi herkese anlatmamak gerektiğini ve kendinizle alakalı meseleleri herkesle paylaşmamanız gerektiğine işarettir.

Rüyada Diş Ağrısı Çekmek

Rüyada diş ağrısı çektiğini görmek, iyi habere işarettir. Vücudunuzda bir yerin acıdığını görmek sevdiğiniz insanların kinayeli sözlerine işarettir. Rüyada acı görmek huzur ve sevincin göstergesidir. Zor günlerin biteceğine de yorulabilir.

Rüyada bir yerin acısını duymak, yeni bir işin habercisidir. Rüyada acıyan yere ilaç alma kimselerin size yardımda bulunacağına, acıyan yerde bulunan yara ise kısmete işarettir. Rüyada yara olan yerden ameliyat olmak çok para kazanmak anlamına gelir.

Rüyada Acı Hissetmek

Rüyada Baş Ağrısı Çekmek

Rüyada acı hissetmek, kişinin çevresinde bulunan insanlara dikkat etmesi gerektiği anlamına gelir. Herkese kolayca güvenmemek gerektiğinin de göstergesidir.

Rüyada baş ağrısı çekmek, kişinin kendi hal ve hareketlerine dikkat etmesi konusunda uyarı niteliğindedir. Pişmanlık duyulması anlamına da gelebilir.

Rüyada Vücutta Yara Görmek

Rüyasında yara gören kişi, yanlış yollara girerek, başına sıkıntılar açabileceğinin göstergesidir.

Rüyada Ameliyat Olduğunu Görmek

Bu rüyayı gören kişi huzurlu ve güzel bir hayat süreceğini parasal açıdan rahatlayacağını düşünmelidir.