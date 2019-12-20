Rüyada acı çekmek nedir? Rüyada acı çekmenin anlamı, tabiri

Rüyada Acı Çekmek
Rüyadan acı çekmek, bir yerinin ağrıdığını ya da acıdığını görmek, her şeyi herkese anlatmamak gerektiğini ve kendinizle alakalı meseleleri herkesle paylaşmamanız gerektiğine işarettir.
Rüyada Diş Ağrısı Çekmek
Rüyada diş ağrısı çektiğini görmek, iyi habere işarettir. Vücudunuzda bir yerin acıdığını görmek sevdiğiniz insanların kinayeli sözlerine işarettir. Rüyada acı görmek huzur ve sevincin göstergesidir. Zor günlerin biteceğine de yorulabilir.
Rüyada bir yerin acısını duymak, yeni bir işin habercisidir. Rüyada acıyan yere ilaç alma kimselerin size yardımda bulunacağına, acıyan yerde bulunan yara ise kısmete işarettir. Rüyada yara olan yerden ameliyat olmak çok para kazanmak anlamına gelir.
Rüyada Acı Hissetmek
Rüyada Baş Ağrısı Çekmek
Rüyada baş ağrısı çekmek, kişinin kendi hal ve hareketlerine dikkat etmesi konusunda uyarı niteliğindedir. Pişmanlık duyulması anlamına da gelebilir.
Rüyada Vücutta Yara Görmek
Rüyasında yara gören kişi, yanlış yollara girerek, başına sıkıntılar açabileceğinin göstergesidir.
Rüyada Ameliyat Olduğunu Görmek
Bu rüyayı gören kişi huzurlu ve güzel bir hayat süreceğini parasal açıdan rahatlayacağını düşünmelidir.