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Rüyada acıkmak ne demektir? Rüyada acıktığını görmenin tabiri ve yorumu

Rüyada acıktığını görmenin anlamı nedir? Rüyada aç olmak veya acıktığını görmenin tabiri ve yorumu genellikle dara düşüleceği şeklindedir. Bazı yorumcular tok olduğunu görmektense aç olduğunu görmenin anlamının daha iyi olduğunu söylemektedir.

06 Mart 2020 Cuma 17:37
Rüyada acıkmak ne demektir? Rüyada acıktığını görmenin tabiri ve yorumu

Rüyada Acıktığını Görmek

Rüya yorumcularına göre rüyada acıkmak, rüya sahibi belli bir mevki sahibi biriyse o kişinin altında yaşamını sürdüren kişilerin perişan olacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüya sahibi ilim sahibi bir insansa öğrendiği ilim ile ilgili herhangi bir işe yaramayan işler gerçekleştireceği anlamına gelmektedir. Rüyada aç olduğunu, acıktığını gören kimse geçim sıkıntısı yaşayacaktır.

Bazı yorumculara göre rüyada açlık hissetmenin anlamı hayırlı bir iş ile karşılaşılacağına ancak açgözlülük yapılacağına işarettir. Rüya yorumcuları aç olduğunu görmenin tok olduğunu görmekten daha iyi olduğunu söylemektedir.

Kişi rüyasında aç olduğunu görüyorsa acıktığı miktarda mala kavuşacaktır. Eğer rüyada aç olduğunu gören kimse iyi bir insansa bu oruç tutmanızın gerektiğini işaret eder. Rüyayı kış ayında gördüyseniz darlık çekeceğiniz anlamını taşımaktadır.

Son Güncelleme: 06.03.2020 17:37
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