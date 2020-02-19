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Rüyada ağaç görmek ne demektir? Rüyada ağaç görmenin anlamı ve tabiri

Kimi insanlar rüyaların gelecekten bir işaret taşıdığına inanmaktadır. Her rüyanın farklı çeşit anlamı vardır. Peki, rüyada ağaç görmek ne demektir? Bu yazımızda rüyada ağaç görmenin anlamına ve tabirine yer vereceğiz.

19 Şubat 2020 Çarşamba 19:50
Rüyada ağaç görmek ne demektir? Rüyada ağaç görmenin anlamı ve tabiri

Rüyada ağaç görmek farklı şekillerde yorumlanmıştır. Rüyanın anlamı görülen ağacın cinsine göre değişiklik göstermektedir.  Bazı ağaçlar insanlara ve hayvanlara hem besin hem de güzel koku verirken bazı ağaçlar da ne besin ne de koku vermektedir.

Rüyada kişinin bilmediği türden bir ağaç görmek, bir kazanca işaret eder ve bu kazancın helal ya da haram olduğu belli olmamaktır. Bazı rüya tabircilerine göre ise unutulmaya yüz tutmuş eski bir ilime işarettir.

 Hurma ağacı gibi güzel ağaçlar görmek, güzel söz ve nimet demektir. Kötü ağaçlar görmek ise çirkin söz ve işe yaramayan  boş işlerdir.

Rüyada koku veren bir ağacı görmek, kendisi ile amel edilmeyen ilim demektir. Yapmadığı şeyi insanlara anlatmak olarak da yorumlanmıştır.

Rüyada meyveli ve kokulu bir ağaç görmek, kişinin içinin de dışının da aynı güzellikte ve iyilikte olması anlamını taşımaktadır. Rüya tabircileri bu rüyayı hayırlı bir rüya olarak yorumlamıştır.

Rüyada kokusu olmayan fakat meyvesinden faydalanılan bir ağaç görmek, kişinin hayatında kendisinden çaba sarf ederek faydalanılan kuvvetli bir kişi olduğunu veya öyle birinin hayatına gireceği anlamına gelmektedir. Bazen de bu rüya cimrilik olarak yorumlanmıştır.

Rüyada ağaç ekmek ve ağacın filizlendiğini görmek şerefli bir aile ile tanışmaya işarettir. Bu tanışma evlilik olarak yorumlanabilir.  

Rüyada kendi bahçesine ağaç ektiğini gören kimse, çocuk sahibi olur ve çocukların o ağaçlar kadar ömrü olur.

Rüyada ağaç kesmek, ölüme işarettir. Bazı rüya tabircilerine göre ise bu rüya hane halkından birine isabet edecek bir hastalıktır şeklinde yorumlamışlardır. 

Rüyada yaprak döken ağaç görmek:

  • Fakirlik
  • Ezbercilik
  • Unutkanlık
  • Üzüntü
  • Keder
  • Sevinç 

Rüyada yaprağı dökülmeyen ağaç görmek

  • Uzun ömür
  • Bol rızık
  • Zenginlik
  • Kuvvetli iman
Son Güncelleme: 19.02.2020 19:50
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