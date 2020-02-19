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Rüyada asansör görmenin anlamı nedir? Rüyada asansör görmenin tabiri ve anlamı

Pek çok kişi rüyasında gördüğü ilginç durumların anlamlarını internet üzerinde araştırmaktadırlar. Peki rüyada asansör görmenin anlamı nedir? İşte rüyada asansör görmenin tabiri ve anlamı hakkındaki tüm ayrıntılar…

19 Şubat 2020 Çarşamba 15:48
Rüyada asansör görmenin anlamı nedir? Rüyada asansör görmenin tabiri ve anlamı

Rüyasında asansör gören kişiler intenet üzerinde bu durumun ne gibi bir anlama geldiğini araştırıyorlar. Rüyada asansör görmek rahatlamaya ve maddi sıkıntılardan arınmaya yorulmaktadır.

Rüyada asansöre binen kişiler, giriştikleri işlerden başarılı bir şekilde çıkma anlamına gelmektedir. Asansörden inilmesi ise başarısızlık yaşanması gibi bir anlama yorulmaktadır.

Rüyada asansöre bindiğini gören kişilerin yukarı katlara çıkması işinde yükseleceğine aşağı katlara inmesi ise sorunlar yaşayacağına ve başarısız olacağına delalet etmektedir.

Rüyada Dar Asansör Görmek

Rüyada dar bir asansörün görülmesi rüyayı gören kişilerin sıkıntıya düşeceğini göstermektedir.

Rüyada Büyük Asansöre Binilmesi

Rüyayı gören kişinin büyük bir asansöre binmesi büyük hayaller kurulduğu anlamına gelmektedir.

Rüyada Asansörün Düşmesi

Rüyayı gören kişinin bindiği asansörün düşmesi sıkıntı yaşanacağı anlamına gelir.

Rüyada Asansörün Bozulduğunun Görülmesi

Rüyada binilen asansörün bozulduğunun görülmesi tartışmalı bir ortamda yer alınacağını ve maddi kayıp yaşanacağını göstermektedir.

Son Güncelleme: 19.02.2020 15:48
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